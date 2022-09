สุดปัง! 'หลิวเต๋อหัว' สร้างปรากฏการณ์ใหม่ ผู้ชมคอนเสิร์ตออนไลน์ทะลุ 350 ล้าน (มีคลิป)

“แม้วันนี้ผมจะไม่ได้เห็นหน้าคุณ แต่ผมยังคงสัมผัสถึงความรักของคุณเสมอ” “ทุกครั้งที่อยู่บนเวที ผมหวังว่าจะได้สบตากับผู้ชม...หวังว่าในไม่ช้าโรคระบาดจะหายไปจากโลกใบนี้ และเราจะได้ใกล้ชิดกันอีกครั้ง”

ซึ่งถ่ายทอดผ่านการไลฟ์สดใน "โต่วอิน" หรือติ๊กต็อกเวอร์ชันจีน และเมื่อคอนเสิร์ตเริ่มขึ้นเพียง 24 นาทีแรก ก็สามารถดึงดูดผู้ชมถึง 100 ล้านคน ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทะลุ 350 ล้านคนในที่สุด ซึ่งตลอดระยะเวลา 2 ชั่วโมง เฮียหลิวได้ขนเพลงฮิตมาร้องมากมายกว่าหลายสิบเพลงระหว่างการร้องเพลง เฮียหลิวยังบอกกับผู้ชมด้วยว่าโดยผู้คนต่างชื่นชมและรู้สึกประทับใจกับคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับแฟนๆ ที่สุดแสนจะคิดถึงพระเอกในดวงใจของพวกเขา พร้อมชื่นชมความหล่อเหลาตลอดกาลของเฮียหลิว ซึ่งกำลังจะมีอายุครบ 61 ปี ในวันที่ 27 ก.ย.ที่จะถึงนี้อีกด้วยที่มา: Hong Kong superstar Andy Lau’s online concert on Douyin sets record 350 million viewers on a wave of Canto-pop nostalgia (SCMP)