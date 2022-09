ไต้หวันยิงโดรนจีนขณะประชิดเกาะจินเหมิน นายกฯชี้ “เป็นวิธีโต้ที่เหมาะสุด” หลังภาพ “ทหารไต้หวันปาหินไล่โดรนจีน” ว่อนเน็ต (มีคลิป)

ในวันนี้(2 ก.ย.) นายกรัฐมนตรีไต้หวัน นาย ซู เจินชาง กล่าวว่า การยิงโดรนจีนเป็นการโต้ตอบที่เหมาะสมที่สุดแล้ว เนื่องจากทางกองทัพได้เตือนหลายครั้ง



“พวกเขาเมินคำเตือนของเราหลายครั้ง และเราก็ไม่มีทางเลือกอื่น จึงปกป้องตัวด้วยการยิง มันเป็นวิธีโต้ตอบที่เหมาะสมที่สุดหลังจากที่ได้อดทนอดกลั้นและเตือนหลายครั้งแล้ว” นายก ซู เจินชาง กล่าว



กลุ่มสื่อรายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดหลังจากที่โดรนจีนได้บินโฉบเฉี่ยวเข้าไปยังเกาะเล็กเกาะน้อยของอำเภอจินเหมินในหลายวันมานี้ และไต้หวันก็ได้เตือนไปหลายครั้ง จนในที่สุดประธานาธิบดีไช่ อิงหวินแห่งไต้หวันได้สั่งการให้กองทัพใช้มาตรการแข็งกร้าวโต้ตอบการรุกล้ำจากฝั่งจีน และในวันพฤหัสฯ(1 ก.ย.) ทหารไต้หวันก็ยิงโดรนพลเรือนจีนที่บินเข้ามายังน่านฟ้าใกล้เกาะเล็กเกาะน้อยที่เป็นเขตควบคุมของไต้หวันจนร่วงตกทะเลสื่อในฝั่งจีนใหญ่ รายงานว่า โดรนจากฝั่งจีนได้บินเฉี่ยวเกาะเล็กๆของจินเหมินสี่ครั้ง โดยบินไปยังเกาะต้าตัน เกาะเอ้อร์ตัน และเกาะสิงโต ซึ่งเกาะเหล่านี้อยู่ห่างจากเซียะเหมินในมณฑลฝูเจี้ยนไม่กี่กิโลเมตรในวันเดียวกัน (2 ก.ย.) รัฐมนตรีว่าการกลาโหมไต้หวัน เผยว่า กองทัพตรวจพบเครื่องจีน 19 ลำ และเรือจีน 3 ลำ ปฏิบัติการรอบๆไต้หวัน โดยทั้งหมดไม่ได้ล้ำเส้นกลางในช่องแคบไต้หวัน ที่แบ่งเขตระหว่างจีนกับไต้หวันที่มาข่าว:Reuters:Taiwan shooting down a drone near China was 'appropriate' – premierคลิปทหารไต้หวันปาหินไล่โดรนจีนที่รุกล้ำเขตแดน