ตำรวจจัดขบวนมอเตอร์ไซค์! สานฝันหมวยน้อยป่วยเป็นมะเร็ง (มีคลิป)

อนึ่ง “มะเร็งนิวโรบลาสโตมา” เป็นมะเร็งในเด็กชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากพัฒนาการที่ผิดปกติของเซลล์ต้นกำเนิดระบบประสาท พบประมาณร้อยละ 6-10 ของมะเร็งในเด็ก โดยมักพบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และมีอัตราการรอดชีวิตค่อนข้างต่ำ

ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 4 ปีก่อน หนิงหนิงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นซึ่งหลังจากเข้ารับการรักษา อาการของหนิงหนิงก็ดีขึ้น แต่เมื่อต้นปีนี้ข่าวร้ายก็มาเยือน เมื่อมีการตรวจพบมะเร็งอีกครั้งนางจาง แม่ของหนิงหนิงจึงตัดสินใจพาลูกสาวไปรักษาที่เมืองจี่หนาน ในมณฑลซานตง โดยตั้งแต่ที่เธอรู้ว่าลูกสาวป่วยเป็นมะเร็ง นางจางก็ได้บันทึกเรื่องราวของหนิงหนิงลงบนแพลตฟอร์มออนไลน์เสมอมา จนมีแฟนคลับมากมาย โดยหนึ่งในนั้นคือ คุณหม่า ผู้ชื่นชอบมอเตอร์ไซค์และเคยขี่มอเตอร์ไซค์มาเยี่ยมหนิงหนิง ซึ่งพอเด็กหญิงผู้ซึ่งไม่ค่อยได้ออกไปไหนนอกเสียจากโรงพยาบาล ได้เห็นมอเตอร์ไซต์คันใหญ่เป็นครั้งแรก เธอก็ถูกมันดึงดูดทันทีหนิงหนิงบอกกับแม่ของเธอหลังจากได้รับรู้ความปรารถนาของหนิงหนิง คุณหม่าก็ส่งข้อความไปตามกลุ่มคนรักมอเตอร์ไซค์ต่างๆ เพื่อต้องการส่งกำลังใจและสานฝันของหนิงหนิงให้เป็นจริง ทว่าเรื่องราวดังกล่าวก็ไปถึงหูตำรวจด้วยเช่นกันโดยเมื่อวันที่ 20 ส.ค. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจี่หนานได้จัดขบวนมอเตอร์ไซค์ตำรวจกว่า 25 คัน มุ่งไปยังอพาร์ตเมนต์ที่หนิงหนิงและแม่ของเธออาศัยอยู่หนิงหนิงกล่าวด้วยความชื่นชมและตื่นเต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจยังให้หนิงหนิงลองนั่งบนรถมอเตอร์ไซค์ของพวกเขา ซึ่งหนิงหนิงก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสุดใจดีจึงตอบกลับไปว่านอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังพาหนิงหนิงชมเมืองอีกด้วย แต่เนื่องจากหนิงหนิงยังเด็กเกินไปที่จะขี่ หรือ นั่งมอเตอร์ไซค์ เจ้าหน้าที่จึงให้หนิงหนิงนั่งอยู่ในรถตำรวจ โดยมีขบวนรถมอเตอร์ไซค์ของตำรวจขี่อยู่ข้างๆแทนไม่เพียงเท่านั้น คนในท้องถิ่นมากกว่า 50 คนยังขี่มอเตอร์ไซค์ร่วมขบวนไปกับตำรวจอีกด้วยภายหลังเจ้าหน้าที่ยังได้มอบมอเตอร์ไซค์จำลองให้หนิงหนิงเป็นของขวัญ เพื่อเป็นกำลังใจให้หนิงหนิงเข้มแข็ง เอาชนะโรคร้าย เติบโตอย่างแข็งและมีความสุขในอนาคตเจ้าหน้าที่คนหนึ่งกล่าวการกระทำดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้คนในท้องถิ่น สร้างความซาบซึ้งและทำให้นางจางรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากนางจางกล่าวด้านคุณยายของหนิงหนิง ยังโค้งคำนับและกล่าวทั้งน้ำตาว่าที่มา: ‘I want to ride a motorbike when I grow up’: special police parade in China makes dream come true for little girl with aggressive cancer (SCMP)