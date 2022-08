รวยและเอาแต่ใจ! ชายจีนจ่ายเงินค่าแท็กซี่กว่าแสนบาท ให้คนขับพาซิ่งและฝ่าไฟแดง

หลังข่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นอย่างมาก พร้อมคอมเมนต์

โดยเมื่อวันที่ 19 ส.ค. นายไฉ คนขับแท็กซี่ ได้รับผู้โดยสารท่านหนึ่ง เป็นชายอายุประมาณ 30 ปี ซึ่งทันทีที่ชายคนดังกล่าวขึ้นรถ เขาก็จ่ายเงินให้นายไฉ จำนวน 9,000 หยวน (ประมาณ 40,000 บาท) ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดและบอกให้เขาหลังจากขับรถไปสักพักชายคนดังกล่าวก็บอกกับนายไฉ ว่า เขาต้องการไปเมืองฉือเจียจวง ในมณฑลเหอเป่ย ซึ่งอยู่ห่างจากผูหยางประมาณ 322 กิโลเมตร ทว่าพอรถขับมาถึงสี่แยกไฟแดง เขาก็บอกให้นายไฉ ขับรถฝ่าไฟแดงไปเลย แม้นายไฉ พยายามอธิบายว่ามันผิดกฎหมาย แต่ชายคนดังกล่าวกลับบอกว่าเขาจะจ่ายเงินให้ 10,000 หยวน (ประมาณ 50,000 บาท) สำหรับการฝ่าไฟแดงหนึ่งครั้งอย่างไรก็ตาม นายไฉปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว และค่อยๆ ชะลอรถ พร้อมรอจนไฟเขียวถึงจะเร่งความเร็ว แต่ชายคนนี้ก็ยังโอนเงินมาเรื่อยๆ ภายใน 3 นาทีเขาได้โอนเงินมาแล้วกว่า 30,000 หยวน (ประมาณ 150,000 บาท) เพื่อเป็นค่าฝ่าไฟแดง 3 ครั้ง และยังโชว์ยอดเงินในบัญชีอาลีเพย์ (Alipay) ที่มีมากกว่า 10 ล้านหยวน (ประมาณ 50 ล้านบาท) ให้ดูอีกด้วยแม้นายไฉ จะรู้สึกราวกับกำลังถูกข่มขู่ และเริ่มหวาดกลัว แต่พอถึงไฟแดงสุดท้าย (ไฟแดงที่ 3) นายไฉก็ยังไม่ยอมทำตามอยู่ดี ทั้งยังพยายามที่จะโทรศัพท์แจ้งตำรวจ ส่งผลให้ชายคนดังกล่าวไม่พอใจอย่างรุนแรง เขาทั้งพังมิเตอร์ ทุบกระจกกั้นระหว่างคนขับกับผู้โดยสาร นายไฉ เห็นท่าไม่ดีจึงตัดสินใจจอดรถข้างๆ แท็กซี่อีกคัน และขอความช่วยเหลือ โดยในตอนนั้นเองที่ชายคนดังกล่าวเลือกที่จะลงจากรถและรีบเดินจากไป นายไฉ จึงรีบโทร.แจ้งตำรวจในเวลาต่อมาภายหลังจากการสอบสวน ตำรวจเผยว่า ก่อนที่จะมาขึ้นรถแท็กซี่ ชายคนดังกล่าวทะเลาะกับครอบครัวซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เขาหงุดหงิดและเกรี้ยวกราด จนสั่งให้นายไฉขับรถฝ่าไฟแดงนอกจากนี้ ด้วยความไม่สบายใจ นายไฉจึงคืนเงินทั้งหมดที่ได้รับกว่า 39,000 หยวน (ประมาณ 195,000 บาท) ให้ชายคนดังกล่าว ด้านครอบครัวของชายคนนั้นยังชดใช้ค่าเสียหายและมอบเงินให้นายไฉอีก 500 หยวน (ประมาณ 2,500 บาท)เช่น “ชายผู้ร่ำรวยและเอาแต่ใจ” “ไม่เคยได้ยินอะไรที่ไม่สมเหตุสมผลเช่นนี้มาก่อนเลย แต่ฉันเห็นด้วยกับการที่คนขับแท็กซี่เลือกที่จะไม่รับเงินนะ”ที่มา: ‘Rich and wilful’ mystery man, irritated after family dispute, pays Chinese cabby US$5,700 to jump red lights and ‘leave scene quickly’ (SCMP)