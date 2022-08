(ชมภาพ/คลิป) “น้ำลดต้นไม้ยักษ์ผุด” ! ภัยแล้งสูบน้ำในทะเสสาบใหญ่สุดของจีนแทบเกลี้ยง เผยให้เห็นทางน้ำรูป “ต้นไม้” สุดแปลกตา

ภาพที่นำมาให้ชมนี้มิใช่ภาพศิลปะแต่อย่างใด หากเป็นผลพวงจากภัยแล้งในจีน อากาศร้อนมหากาฬได้เผาผลาญสูบน้ำในทะเลสาบผัวหยาง (Poyang Lake/鄱阳湖) ลดลงกว่า 70 เปอร์เซนต์จนเผยให้เห็นพื้นที่ราบที่น้ำขึ้นถึง (tidal-flat) ในบริเวณทะเลสาบช่วงเมืองจิ้นเสียน เป็นรูปต้นไม้ดังในภาพ (ถ้าเป็นคนคงผอมจนเห็นซี่โครงโผล่จนน่าตกใจ)

ขณะนี้พื้นที่ราวครึ่งค่อนประเทศจีนกำลังเผชิญสภาพอากาศร้อนสุดๆโดยอุณหภูมิพุ่งสูงในรอบ 60 ปี และเกิดภัยแล้งครั้งประวัติการณ์ ส่งผลกระทบกับประชาชนถึง 900 ล้านคนมาดูกรณีดราม่าของภัยแล้งที่ทะเลสาบผัวหยัง ซึ่งจัดเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่สุดของประเทศจีน อยู่ในมณฑลเจียงซีทางภาคตะวันออกจีน ภัยแล้งครั้งมหากาฬนี้ทำให้ผืนน้ำในทะเลสาบลดลงเหลือแค่ 25 เปอร์เซนต์ของขนาดปกติ เจ้าหน้าที่คนงานต้องขุดคลองเพื่อให้น้ำไหลเข้าไปหล่อเลี้ยงเรือกสวนไร่นา โดยภูมิภาครอบทะเลสาบนี้เป็นแหล่งปลูกข้าวแห่งหลักแห่งหนึ่งของจีนคนงานขุดร่องหรือคลองส่งน้ำโดยใช้รถขุด ยังต้องทำงานเมื่อฟ้ามืดแล้ว เนื่องจากช่วงกลางวันนั้นร้อนสุดทนทานในช่วงน้ำหลาก ทะเลสาบผัวหยัง มีขนาดใหญ่เฉลี่ย 3,500 ตารางกิโลเมตร แต่สภาพอากาศที่แห้งแล้งเมื่อไม่นานมานี้ทำให้ขนาดผืนน้ำหดลงเหลือพื้นที่แค่ 737 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นนอกจากเป็นแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงพืชผลข้าวธัญพืชในอาณาบริเวณแล้ว ทะเสาบผัวหยังยังเป็นแหล่งที่พักพิงของพวกนกอพยพที่หลบหนาวมายังแดนใต้คลื่นความร้อนยังแผ่ลามไปถึงภาคใต้จีน ถึงขนาดบริเวณภูเขาในเขตตะวันตกเฉียงใต้ เกิดไฟไหม้ป่าจากอุณหภูมิความร้อนที่สูงมาก ต้องอพยพประชาชนราว 1,500 คนออกจากพื้นที่ นอกจากนี้ โรงงานต่างๆยังถูกสั่งให้หยุดการผลิตเหตุเพราะภัยแล้งทำให้โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังน้ำลดผลผลิตความร้อนรุนแรงทำลายพืชผลในหลายพื้นที่ การจราจรของเรือขนส่งสินค้าในแม่น้ำสายยาวสุดในเอเชียอย่างแยงซีเกียง มีอันต้องหยุดชะงักหลายวันมานี้ภูมิภาคตะวันตกและตอนกลางของจีนมีอุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส โดยคลื่นความร้อนนี้อุบัติขึ้นเร็วกว่าปกติและนานกว่าปกติสำหรับเมืองที่โดนความร้อนเล่นงานอย่างสาหัส ได้แก่ นครฉงชิ่ง ห้างสรรพสินค้าบางแห่งได้รับคำสั่งให้เปิดบริการเฉพาะช่วง 16.00-21.00 น. เพื่อสงวนพลังงาน ผู้อาศัยในเมืองต่างออกไปหาแห่งที่เย็นๆอย่างเช่นหลุมหลบภัยระเบิดที่สร้างในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกลุ่มผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่าความร้อนมหากาฬนี้น่าจะเชื่อมโยงกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทมี่เกิดจากมนุษย์ทำIts largest lake is so dry, China digs deep to water crops (AP news agency)