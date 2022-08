ไวรัลอีกครั้ง!กับสาขาใหม่ล่าสุดของ'ร้านกาแฟอุ้งเท้าหมี'ที่สร้างอาชีพให้คนพิการ

ที่ล้

“สิ่งที่พวกเราพยายามทำ คือ การทำให้บุคคลที่ต้องพึ่งพาครอบครัวและสังคมอย่างหนัก ได้กลายเป็นคนที่มีความมั่นใจและสามารถพึ่งพาตนเองได้”

โดยสาขาใหม่นี้จะแตกต่างจากสาขาอื่นๆอย่างสิ้นเชิง เพราะจะไม่มีกิมมิคเป็นอุ้งเท้าหมีและถ้ำหมีอีกต่อไป แต่จะเป็นร้านที่เปิดให้ผู้คนสามารถมองเห็นการทำงานของผู้ผ่านการอบรมการชงกาแฟและฝึกฝนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆภายในร้านที่ออกแบบมาเพื่อผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะมาอย่างชำนาญทำให้สองฝาแฝดกลายเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้พิการทางสายตาจำนวนมาก จนมีผู้พิการมากกว่า 30 คนสนใจลงทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรมบาริสต้า ด้วยความหวังที่ว่าการฝึกอบรมดังกล่าวจะสามารถเพิ่มโอกาสทางอาชีพให้แก่พวกเขายิน เทียนโย่วกล่าวด้วยแนวคิดของร้านที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบาริสต้าสองคน โดยคนแรกเป็นบาริสต้าผู้มีฝีมือซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันบาริสต้าผู้พิการระดับประเทศในปี 2019 แต่เพราะเธอเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน ทำให้ไม่มีใครอยากรับเธอเข้าทำงาน ส่วนบาริสต้าอีกคนเป็นผู้มีแผลไฟไหม้บนใบหน้า พวกเขาทั้งสองจึงไม่ต้องการเปิดเผยตัวต่อสาธารณชน จึงทำให้เกิดเป็นร้านกาแฟอุ้งเท้าหมีขึ้นมาโดยพนักงานจะต้องสวมอุ้งเท้าหมีสีน้ำตาล เพื่อคอยรับออเดอร์ หลังจากลูกค้าสั่งเครื่องดื่มผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดและเสิร์ฟกาแฟผ่านทางช่องเจาะกำแพงเล็กๆ รวมทั้งยังหยอกล้อและเอ็นเตอร์เทนลูกค้าอย่างเป็นกันเอง ซึ่งสร้างความประทับใจให้ผู้คน จนประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและได้ขยายสาขาไปถึง 9 สาขาทั่วนครเซี่ยงไฮ้ ด้วยพนักงานกว่า 20 คนด้าน"เถียนเถียน"หนึ่งในผู้ก่อตั้งร้านกาแฟเผยว่า ผู้คนให้การตอบรับร้านกาแฟของพวกเขาเป็นอย่างดี และนั่นทำให้เหล่าบาริสต้าที่บกพร่องทางการได้ยินกลายเป็นที่นิยมในตลาดแรงงานในท้องถิ่น ซึ่งทำให้พวกเรารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเถียนเถียนกล่าวทั้งนี้ ตามรายงานของสหพันธ์คนพิการแห่งประเทศจีนพบว่าปัจจุบันประเทศจีนมีคนพิการมากกว่า 85 ล้านคน โดยปลายปีที่แล้วมีคนพิการที่ไม่มีงานทำกว่า 8 ล้านคน เนื่องจากขาดโอกาส รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่สาธารณะที่มา: Bear-clawed baristas turn literal hole-in-the-wall cafe in Shanghai into inspiration for China’s millions of people with disabilities (SCMP)