มุ่งรวมชาติ! จีนออกสมุดปกขาวไต้หวันฉบับใหม่ ตัดนโยบาย “ไม่ส่งทหารไปไต้หวัน” ทิ้ง

วันพุธ (10 ส.ค.) สำนักงานกิจการไต้หวันแห่งคณะมุขมนตรีจีน และสำนักงานสารสนเทศคณะรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เผยแพร่สมุดปกขาวเกี่ยวกับไต้หวันฉบับล่าสุดชื่อ “ปัญหาไต้หวันและการรวมชาติจีนแห่งยุคใหม่” (The Taiwan Question and China’s Reunification in the New Era)

นโยบายฯใหม่ยืนยันจะใช้รูปแบบการปกครองแบบ "หนึ่งประเทศ สองระบบ"





นอกจากนี้ สมุดปกขาวฉบับใหม่ยังตัด นโยบาย

การเผยแพร่สมุดปกขาวข้างต้นเน้นยืนยันความมุ่งมั่นของปักกิ่งในการรวมชาติอย่างสันติ แต่ยังรวมถึงความพร้อมในการใช้กำลังหากเห็นว่าจำเป็นอย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบกับสมุดปกขาวฉบับปี 2543 พบว่า เอกสารฉบับใหม่ได้ตัดแนวคิดออกไปและ“เราคือจีนเดียวและไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน นี่เป็นข้อเท็จจริงอันมิอาจโต้แย้งที่มีประวัติศาสตร์และกฎหมายรับรอง ไต้หวันมิเคยเป็นรัฐชาติ และการเป็นส่วนหนึ่งของจีนคือสถานะที่มิอาจเปลี่ยนแปลง” สมุดปกขาวระบุ“การกระทำของทางการส่งผลให้เกิดความตึงเครียดในความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบ สร้างภัยอันตรายต่อสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวัน รวมถึงทำลายโอกาสและจำกัดพื้นที่สำหรับการรวมชาติอย่างสันติ ซึ่งอุปสรรคเหล่านี้ต้องถูกขจัดเพื่อเดินหน้ากระบวนการรวมชาติอย่างสันติ”“กองกำลังภายนอกได้กระตุ้นและยั่วยุการกระทำปลุกปั่นของกองกำลังแบ่งแยกดินแดน ซึ่งพอกพูนความตึงเครียดข้ามช่องแคบและการปะทะ และบั่นทอนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยสิ่งนี้ขัดแย้งกับแนวทางสันติภาพ การพัฒนา และความร่วมมือที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ของโลก ตลอดจนสวนทางกับความปรารถนาของประชาคมนานาชาติและปณิธานของประชาชนทั้งมวล”ที่มา กลุ่มสื่อต่างชาติ