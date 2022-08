สาวนักบริหารเสน่ห์ คบหนุ่มซ้อน 18 คน หลอกเอาเงินนับ 10 ล้าน!

โดยสาววัย 29 ปีคนดังกล่าว ได้เริ่มแผนหลอกให้รักตั้งแต่ปี 2017 ซึ่งเธอมักหลอกพวกเขาว่าเธอจะแต่งงานด้วย ถึงขนาดลงทุนไปถ่ายภาพพรีเวดดิ้งด้วยกัน เพื่อให้ฝ่ายชายตายใจว่าเธอรักพวกเขาจริงเมื่ออีกฝ่ายติดกับดัก เธอก็จะเริ่มขอเงินทันทีด้วยเหตุผลที่น่าสงสารต่างๆนานา ไม่ว่าจะเป็นการอ้างว่าเธอต้องการนำเงินไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลของพ่อที่ป่วยเป็นมะเร็ง พี่ชายของเธอต้องการเงินไปซื้อแฟลต ลูกพี่ลูกน้องของเธอต้องการเงินประกันตัว หรือกระทั่งเธอต้องจ่ายภาษีหลังจากได้รับมรดก ซึ่งชายหนุ่มบางรายก็หลงเชื่อและเห็นใจ ถึงขนาดไปกู้เงินมาช่วยเหลือกันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามเมื่อถึงคราวที่ฝ่ายชายขอให้สาวแซ่อู๋ไปจดทะเบียนสมรสด้วยกัน เธอก็จะหาข้ออ้างสารพัดมาบ่ายเบี่ยงเสมอและหาทางเลิกรากับหนุ่มๆเหล่านั้นในที่สุด เนื่องจากเธอแต่งงานและมีสามีแล้วตั้งแต่ปี 2014 โดยทั้งสองยังมีลูกชายวัย 2 ขวบด้วยกันอีกด้วยทว่าภายหลังหนุ่มบางรายก็เริ่มเอะใจ ขอเงินคืนและขู่ว่าจะแจ้งความกับตำรวจ เพื่อเอาผิดเธอ ดังนั้นอู๋จึงใช้วิธีการยืมเงินแฟนใหม่ นำไปจ่ายคืนแฟนเก่าวนไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายความก็แตก เมื่อเธอได้ไหว้วานให้นายหวัง หนึ่งในแฟนของเธอ ปลอมเป็นพี่ชายมาช่วยกำจัดนายหลี่ โดยเธออ้างว่านายหลี่ตามตื้อให้เธอจ่ายภาษี ทั้งที่ความจริงนายหลี่ได้ขายบ้านซึ่งเป็นทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวของเขาในราคาต่ำ เพื่อรีบหาเงินมาให้อู๋ยืมกว่า 1 ล้านหยวน (ประมาณ 5 ล้านบาท) ส่วนนายหวังก็ได้ให้อู๋ยืมเงินกว่า 9 แสนหยวน (ประมาณ 4.5 ล้านบาท)เช่นกันจากการพูดคุยกับนายหลี่ทำให้นายหวังเริ่มรู้ตัวว่าพวกเขาอาจถูกผู้หญิงหลอก นายหวังจึงยื่นคำขาดให้นางอู๋พาครอบครัวมาเจอกัน เพื่อคุยเรื่องแต่งงาน ไม่อย่างนั้นก็เลิกกันและคืนเงินที่ยืมไปทั้งหมดมาทันที สุดท้ายเธอก็ไม่สามารถหาเงินมาคืนให้ได้ นายหวังจึงแจ้งความและนำไปสู่การจับกุมตัวในที่สุดเช่น "นี่มันผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเวลาตัวจริง!” “ฉันไม่มีแฟนแม้แต่คนเดียว แต่เธอมีตั้ง 18 คน... ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าชายโสดทั้งหลายไปอยู่ที่ไหนกันหมด” "ผู้ชายพวกนี้ให้เธอยืมเงินจำนวนมาก โดยไม่ตรวจสอบก่อนเลยสักนิด..."ที่มา: Chinese married woman’s web of lies lures 18 love-struck men into giving her US$300,000, believing they were to marry (SCMP)