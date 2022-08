เจาะเบื้องหลัง 'BYD VS Tesla' ในศึกพิชิตมงกุฏเจ้าสถิติยอดขายรถยนต์พลังใหม่อันดับหนึ่งของโลก

ซีอีโอเทสลา อีลอน มัสก์ ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว บรูมเบิร์ก ว่า อุปสรรคใหญ่สุดในการเติบโตของเทสลา คือข้อจำกัดของซับพลาย ไม่ใช่การแข่งขันจากคู่แข่ง





สำหรับยอดขายรถพลังงานใหม่ภายในปี 2022 นี้ BYD ได้ตั้งเป้าไว้ที่ระหว่าง 1.1ล้านคัน ถึง 1.2 ล้านคัน โดยแบ่งเป็นเป้ายอดขายรถฯประเภทต่างๆ ได้แก่ รถ BEV (Battery Electric Vehicle) ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ในการขับเคลื่อนล้วนๆ เท่ากับ 600,000 คัน ส่วนรถประเภท PHEV (Plug-In Hybrid Electric Vehicle) ซึ่งเป็นรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดที่ใช้พลังงานขับเคลื่อนทั้งน้ำมันเชื้อเพลิง และมอร์เตอร์ไฟฟ้า เท่ากับ 500,000 ถึง 600,000 คันด้าน ธนาคาร CitiBank คาดการณ์ยอดขายรถพลังงานใหม่ของ BYD ปี 2022 น่าจะสูงถึง 1.3 ล้านคัน ขณะที่บางสำนักคาดการณ์สูงถึง 1.5 ล้านคันมองจากตัวเลขส่งมอบรถ ยอดส่งมอบรถ Tesla ทั่วโลกโดยเปรียบเทียบกับไตรมาสแรกลดลง 18 เปอร์เซนต์ นอกจากนี้ ส่วนต่าง 4 เปอร์เซนต์ของเป้าหมายส่งมอบรถ 50 เปอร์เซนต์ ของเทสลา ก็หมายถึงว่าในครึ่งปีหลังนี้ความกดดันในการส่งมอบรถของเจ้ารถยนต์ไฟฟ้าอเมริกันรายนี้ ยิ่งมีมากColin Langan นักวิเคราะห์ประจำ Wells Fargo & Company กล่าวว่า “ผมมองว่าการบรรลุเป้าหมายการเติบโตที่ 50 เปอร์เซนต์นั้น เป็นไปได้ยาก สถานการณ์ในครึ่งปีหลังนี้ยากลำบากมาก ขณะที่ Morgan Stanley ชี้ว่า การขยายโรงงานที่เบอร์ลินมีปัญหาน่าห่วง โรงงานเทสลาในเยอรมนีอาจมีปัญหาซับซ้อนมากกว่าที่ใครๆคาดคิดเบื้องหลังของการขยายปริมาณยอดขายคือการปล่อยความสามารถการผลิตอย่างเต็มที่ ก่อนหน้านี้บริษัทรถยนต์ต้องเผชิญปัญหาจากมาตรการควบคุมโรคระบาด และห่วงโซ่อุปทานเทสลา พยายามลดแรงกดดันห่วงโซ่อุปทาน โดยโรงงานกิกะแฟคทอรีในเซี่ยงไฮ้ได้ใช้ระบบควบคุมแบบปิด หลังจากที่เซี่ยงไฮ้ยกเลิกมาตรการล็อคดาวน์ ในช่วงสิบวันแรกของเดือนมิ.ย.อัตราการใช้ความสามารถการผลิตได้ฟื้นขึ้นมาถึง 100 เปอร์เซนต์ และเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมาก็เป็นเดือนที่มีการใช้ความสามารถการผลิตสูงสุดในประวัติศาสตร์เทสลา นอกจากนี้เทสลายังมีแผนที่เพิ่มความสามารถการผลิตในจีน ผู้บริหารในเทสลา เปิดเผยว่า ในปี 2021 ครึ่งค่อนของจำนวนรถยนต์ที่ส่งมอบให้ลูกค้าทั่วโลกมาจากโรงงานในจีนด้วยภาวะขาดแคลนแบตเตอรี่และปัญหาข้อจำกัดซับพลายเครื่องมืออุปกรณ์การผลิตแบตเตอรี่ ทำให้โรงงานผลิตรถยนต์คันใหม่ในสหรัฐฯและเยอรมนี เผชิญอุปสรรคในการเพิ่มการผลิตรถจนขาดทุนย่อยยับถึง 100 ล้านเหรียญสหรัฐ มัสก์ กล่าวอย่างตรงไปตรงมา ว่า “การหยุดชะงักของห่วงโซ่ซับพลายในสองปีที่ผ่านมานี้เป็นฝันร้าย ปัญหาประเดประดังเข้ามาไม่หยุด ขณะนี้เรายังตกอยู่ในสภาพลำบาก”ขณะที่เทสลาต้องพึ่งพิงโรงงานกิกะแฟคทอรี่ในเซี่ยงไฮ้ ในช่วงครึ่งปีแรกนี้โรงานหลายแห่งของ BYD ทุ่มเทการผลิตแบบไม่หยุดหย่อน ในเดือน มี.ค.ทั้งยอดขายและการผลิต เพิ่มกระฉูด 100,000 คันปลายเดือน มี.ค. ผู้สื่อข่าวอ้างอิงข้อมูลจากการประชุมผู้ร่วมลงทุนใน BYD เผยว่าปริมาณออดอร์รถที่ยังไม่ส่งมอบมียอดสะสมมากถึง 4 แสนคัน และยังเพิ่มขึ้นๆในเดือนต่อมา จนในวันที่ 3 เม.ย. BYD ประกาศหยุดการผลิตรถพลังงานเชื้อเพลิง ซึ่งก็หมายความว่า BYD ได้หันมาทุ่มเทให้กัการผลิตรถพลังงานใหม่แทนเมื่อสถานการณ์โรคระบาดในประเทศจีนดีขึ้น ยอดขายรถ BYDในเดือนมิ.ย. สูงถึง 134,000 คัน ทุบสถิติประวัติศาสตร์ยอดขายรถของบริษัท ในวันที่ 30 มิ.ย. รถยนต์ที่ประกอบเสร็จทั้งคันคันแรกของฐานผลิตรถยนต์ BYD ในเมืองเหอเฝยก็ลงจากสายการผลิต รถที่ผลิตในฐานการผลิตที่เมืองเหอเฝยคือรถรุ่นขายดีที่สุด Qin PLUS DM-I และที่นี่ก็จะช่วยอัดฉีดความสามารถการผลิตของ BYD ในครึ่งปีหลังรายงานสำรวจของตลาดหลักทรัพย์ เผยสาเหตุหลักที่อัตรากำไรขั้นต้นของ BYD ลดลงเป็นเพราะราคาวัตถุดิบสูงขึ้น BYD ได้บูรณาการการผลิตรถทั้งคันและชิ้นส่วนสำคัญเข้าด้วยกัน ทำให้เมื่อราคาวัตถุดิบแพงขึ้นก็เพิ่มแรงกดให้กับค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง ขณะที่เทสลามีพลังในการต่อรองราคาในห่วงโซ่ซับพลายที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้บางบริษัทห่วงโซ่ซับพลายได้ใช้นโยบาย “ล็อคราคาสามปี” จึงสามารถได้ราคาที่ต่ำเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้น มีฐานประกอบการในเมืองเซินเจิ้น มณฑลกว่างตง ก่อตั้งขึ้นใน ปี 1995 ผู้ก่อตั้งคือ นาย หวังฉวนฝู ทำธุรกิจในภาครถยนต์ รถระบบราง พลังงานใหม่ และ อิเลคทรอนิกส์ปี 2003 BYD กลายเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้รายใหญ่อันดับสองของโลก ใน ม.ค. ปีเดียวกันนี้ก็ได้ก่อตั้ง BYD Auto โดยมีสำนักงานใหญ่ที่เมืองซีอัน มณฑลส่านซี อนึ่ง Tesla ก็ก่อตั้งใน 2003 (เดือน ก.ค.) เช่นกัน หรือเมื่อ 19 ปีที่แล้วขณะนี้ BYD กลายเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ใหญ่สุดในโลก ด้วยยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าEV เท่ากับ 641,000 คัน ในไตรมาสแรกของปี 2022 และเป็นผู้ ผลิตรถยนต์ BEV and PHEV รายใหญ่อันดับสี่ของโลก โดยครองส่วนแบ่งตลาดโลก ที่ 9.1 เปอร์เซนต์ and 7 เปอร์เซนต์ ตามลำดับ ในปี 2021 มีตลาดขายรถหลักๆในแผ่นดินใหญ่ ต่อมาสยายปีกอย่างรวดเร็วสู่ตลาดโลก ด้วยยอดขายกว่า 100,000 คันต่อเดือนในเดือนมี.ค.2022