อากาศร้อนเป็นเหตุ! สาวแต่งงานได้ 2 วัน ถูกสามีไล่ออกจากบ้านเพราะเปิดแอร์

"ลูกสะใภ้คนนี้ใช้ไม่ได้ ไม่รู้จักประหยัดเงินเพื่อครอบครัว แม่พูดแค่ไม่กี่ประโยค บอกไม่ให้เธอเปิดแอร์ แต่เธอก็ไม่ฟังแถมยังเถียงแม่อีก"

“ฉันตำหนิเธอไม่ได้เหรอ?” "ฉันอยู่นี่แล้วไง! มีปัญหาอะไรก็พูดออกมาสิ"

โดยสาวคนดังกล่าวอาศัยอยู่ที่เมืองไคเฟิง มณฑลเหอหนาน ซึ่งสภาพอากาศในช่วงปลายเดือน ก.ค.ที่ผ่านมานั้น มีอุณหภูมิสูงถึง 38 องศา เธอจึงเปิดแอร์เพื่อคลายร้อน ทว่าเมื่อแม่สามีมาเห็นก็เกิดอาการไม่พอใจ พร้อมบอกว่า อากาศไม่ได้ร้อนถึงขนาดนั้น จะเปิดแอร์ไปทำไมให้สิ้นเปลือง ทั้งยังตำหนิเธอว่า ไม่ยอมออกไปทำงานหาเงิน เอาแต่ผลาญเงินไปวันๆท้ายที่สุดทั้งสองฝ่ายก็ทะเลาะกัน ซึ่งสาวคนดังกล่าวเลือกที่จะหลบอยู่ในห้องเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกับแม่สามี แต่กลับกลายเป็นว่ายิ่งทำให้แม่สามีโกรธขึ้นไปอีก จนถึงกับเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านเมื่อสามีของเธอรู้ว่าแม่ของเขาหายไป ก็รีบออกตามหาจนพบและพากลับมาบ้านตอนประมาณเที่ยงคืน โดยระหว่างนั้นแม่สามียังฟ้องลูกชายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าซึ่งเมื่อลูกชายได้ฟังดังนั้น พอกลับถึงบ้าน เขาก็ตรงไปต่อว่าภรรยาทันที โดยฝ่ายภรรยาได้อัดคลิปเก็บไว้สามีตะโกนใส่ภรรยา ทั้งยังชี้นิ้วมาที่เธอด้วยท่าทางโกรธจัด ซึ่งภรรยาก็ตอบกลับไปว่านอกจากนี้ ฝ่ายภรรยายังถามสามีอีกว่า ในฐานะที่เขาเป็นสามีของเธอ เขาได้สนับสนุนเธอไหมเวลาที่เธอทะเลาะกับแม่ของเขา แต่ฝ่ายสามีก็เลือกที่จะเมินเฉยต่อคำถามดังกล่าว ทั้งยังสบถออกมาและก่อนที่เขาจะออกจากห้องไป เขายังไล่เธอออกจากบ้านอีกด้วยเช่น "ได้โปรดหย่ากับเขาให้เร็วที่สุด มิเช่นนั้นคุณจะทรมานยิ่งกว่านี้อีก" "คู่รักหลายคู่หย่าร้างกันเพราะความขัดแย้งระหว่างแม่สามีกับลูกสะใภ้" "ผู้ชายแบบนี้รีบเลิกไปซะเถอะ" "ผู้ชายคนนี้ไม่ค่อยฉลาดสักเท่าไหร่ เขาควรฟังความทั้งสองฝ่ายและเป็นฝ่ายไกล่เกลี่ยถึงจะถูก" "ผู้ชายไม่ควรลำเอียงนะ ต้องมีจุดยืน รู้จักถูกผิด" และ "รีบหนีไปเร็วเข้า"ทั้งนี้ กระทรวงกิจการพลเรือนจีน ได้เผยแพร่รายงานในเดือน ก.ค. ซึ่งพบว่ามีคู่รักประมาณ 514,000 คู่ ได้จดทะเบียนหย่าร้างกันในช่วงไตรมาสแรกของปี 2022 โดยมณฑลเสฉวน มีการหย่าร้างมากที่สุดถึง 45,000 คู่ รองลงมาเป็นมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) และเหอหนาน ที่มีการหย่าร้างประมาณ 33,000 คู่ที่มา: Chinese husband kicks wife of two days out of house after air conditioning dispute, sparks divorce debate online (SCMP)