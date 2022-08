อวสานเมียน้อย! ศาลสั่งคืนเงิน 20 ล้าน ให้เมียหลวง หลังถูกฝ่ายชายเปย์มานานกว่า 14 ปี

โดยเมื่อเดือนที่แล้ว ศาลประชาชนในจวงเหอ มณฑลเหลียวหนิง มีคำสั่งให้เสี่ยวเสีย คืนเงินที่เคยได้รับจากนายหวังตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมาแก่นางหลี่ทันที





อย่างไรก็ตาม ศาลให้ความเห็นว่า คดีนี้เป็นเรื่องความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ ไม่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร

ทั้งนี้ หากเสี่ยวเสียต้องการเรียกร้องค่าเลี้ยงดูบุตร ก็สามารถกระทำได้โดยการยื่นฟ้องต่อนายหวัง

ซึ่งนายหวังรับสารภาพว่าเขามีความสัมพันธ์กับเสี่ยวเสียจริง แถมยังมีลูกชายวัย 10 ขวบด้วยกันแล้วด้วย รวมทั้งนอกจากค่าเลี้ยงดูที่เขาส่งให้เสี่ยวเสียประมาณ 1.47 ล้านหยวน (ราว 7 ล้านกว่าบาท)แล้ว เขายังซื้อแฟลต 2 แห่ง มูลค่า 1.45 ล้านหยวน (ราว 7 ล้านกว่าบาท) และรถมูลค่า 870,000 หยวน (ราว 4 ล้านกว่าบาท)ให้อีก จึงเป็นเหตุให้นางหลี่โกรธจัดและยื่นฟ้องร้องต่อศาลด้านเสี่ยวเสีย พยายามแก้ต่างในศาลว่า เธอเองก็เป็นเหยื่อเช่นเดียวกัน เนื่องจากฝ่ายชายได้หลอกเธอว่าเขาได้หย่าขาดกับภรรยาแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาเธอพยายามขอจดทะเบียนสมรสมาโดยตลอด แต่ฝ่ายชายก็คอยหาข้ออ้างต่างๆมาผัดผ่อนและปฏิเสธทุกครั้ง รวมทั้งเงินที่นายหวังมอบให้เธอนั้น ก็ใช้เพื่อเลี้ยงดูลูกชายของพวกเขาทั้งสิ้นเนื่องจากเมื่อชายหญิงตกลงปลงใจแต่งงานและจดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว การใช้สินสมรสจะต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่าย ซึ่งหมายความว่า นายหวังละเมิดสิทธิของนางหลี่ อีกทั้งความสัมพันธ์ของนายหวังกับเสี่ยวเสียก็ยังขัดต่อประเพณีของสาธารณชน จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่มา: Woman told to return lover’s gift of US$560,000 to his wife after Chinese court ruled illicit affair not recognised by law (SCMP)