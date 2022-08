ปรมาจารย์ตัวน้อย! ตี๋น้อยสองพี่น้องกับสกิลการเขียนพู่กันจีนขั้นเทพ (มีคลิป)

"เกา อี่ว์ป๋อ"





"ครั้งหนึ่งลูกชายของฉันตื่นนอนตอนเที่ยงคืน เพื่อไปเข้าห้องน้ำ และตัดสินใจไปฝึกเขียนพู่กัน” “...เขาเดินตรงไปหยิบพู่กันและลงมือเขียนตัวอักษรจีน ทั้งยังบอกอีกว่า เขาจะเข้านอนหลังจากเขียนตัวอักษรเสร็จ"





อนึ่ง "การเขียนพู่กันจีน"(书法) นับเป็นศิลปะการเขียนตัวอักษรจีนที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน

โดยแม่ของเสี่ยวอี่ว์ป๋อเล่าว่า เด็กๆทั้งคู่เรียนรู้การเขียนพู่กันจากการสังเกตและการเลียนแบบด้วยตนเอง เนื่องจากตัวเธอและสามี รวมทั้งพ่อแม่ของเกา อี่ว์เสวียน ล้วนเป็นนักเขียนพู่กันจีนกันทั้งสิ้นแม่ของเสี่ยวอี่ว์ป๋อกล่าว ทั้งยังเสริมว่าอย่างไรก็ตาม เสี่ยวอี่ว์ป๋อหลงใหลในการเขียนพู่กันจีนเป็นอย่างมาก ขนาดที่ว่าครั้งหนึ่งเด็กชายตัวน้อยคนนี้ ถึงกับฝึกเขียนพู่กันจีนตอนเที่ยงคืนกันเลยทีเดียวแม่ของเสี่ยวอี่ว์ป๋อกล่าว ซึ่งเธอและสามีให้ลูกเขียนพู่กันจีนเพียงวันละ 10 นาทีเท่านั้น แต่ด้วยความชอบการเขียนพู่กันจีนเป็นอย่างมาก ทำให้เสี่ยวอี่ว์ป๋อเลือกที่จะฝึกเขียนพู่กันต่อเองทั้งสิ้น โดยปัจจุบันนี้เสี่ยวอี่ว์ป๋อเขียนตัวอักษรจีนได้มากกว่า 100 ตัวแล้วแม้แม่ของเสี่ยวอี่ว์ป๋อจะเห็นศักยภาพและพรสวรรค์การเขียนพู่กันจีนในตัวลูกชาย แต่เธอกลับคิดว่า หากลูกชายอยากจะประกอบอาชีพนักเขียนพู่กันจีนจริงๆ สิ่งสำคัญ คือ การฝึกฝนอย่างหนักเช่น "หนูน้อยดูสงบและผ่อนคลาย การเคลื่อนไหวแต่ละครั้งก็สะท้อนถึงกิริยามารยาทของปัญญาชน" "นี่มันคงเป็นพรสวรรค์ที่ฝังอยู่ในพันธุกรรม" และ “ท่านอาจารย์เหนื่อยไหมครับ? ให้ผมชงนมให้ดื่มไหม?”เป็นต้นซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสี่ศิลปะชั้นสูง อันประกอบไปด้วย การดีดกู่ฉิน การเล่นหมากรุกจีน การเขียนพู่กันจีนและการวาดภาพ นอกจากนี้การเขียนพู่กันจีนไม่เพียงเป็นการสื่อสารความคิดของผู้เขียน หากยังสะท้อนลักษณะนิสัยของผู้เขียนผ่านลายมือในการเขียนอักษรจีน เรียกได้ว่า การเขียนพู่กันจีนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เลยทีเดียวและยังเป็นการฝึกสมาธิอีกด้วยที่มา: Boys aged 3 and 8 captivate China with amazing calligraphy skills in viral social media videos (SCMP)