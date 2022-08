ชีวิตสู้กลับก็ไม่ท้อ! ชายพิการวัย 66 กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนนับล้าน (มีคลิป)

เรียกว่าโด่งดังเพียงชั่วข้ามคืน! สำหรับคลิปวิดีโอหนังสั้น “หลังกลับหมู่บ้านเพียง 3 วัน เอ้อร์จิ้วก็ช่วยรักษาจิตใจของฉัน” ที่ถูกอัพโหลดใน Bilibili แพลตฟอร์มวิดีโอชื่อดังแดนมังกร ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตที่พลิกผันของ "เอ้อร์จิ้ว" (二舅) หรือ ลุงรอง ผู้เป็นอัจฉริยะและมีอนาคตไกล ก่อนที่จะกลายมาเป็นช่างไม้พิการวัย 66 ปี ที่ต้องดูแลแม่วัย 88 ปี จนเป็นไวรัลและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนนับล้าน









ภายหลังคลิปวิดีโอหนังสั้นดังกล่าวมีผู้เข้าชมมากกว่า 30 ล้านวิว ชาวเน็ตต่างประทับใจและรู้สึกว่าเรื่องราวของเอ้อร์จิ้วได้ช่วยเยียวยาและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พวกเขา

ทั้งยังยกย่องเอ้อร์จิ้วว่า “คนธรรมดาที่ยิ่งใหญ่”

โดยหลานชายของเขา"ถังเฮ่า" ซึ่งเป็นครูสอนประวัติศาสตร์เป็นผู้จัดทำหนังสั้นเรื่องนี้ขึ้น ระหว่างที่เขาได้มาเยี่ยมบ้านของเอ้อร์จิ้ว ซึ่งตั้งอยู่ในชนบทอันห่างไกลเป็นเวลา 3 วันเอ้อร์จิ้วกล่าวย้อนกลับไปในช่วงที่เอ้อร์จิ้วเป็นเด็ก เขามักสอบได้คะแนนเป็นอันดับต้นๆอยู่เสมอ จนเป็นเด็กที่ฉลาดที่สุดในโรงเรียนก็ว่าได้ ซึ่งใครๆก็คิดว่าเขาจะต้องมีอนาคตที่สดใสอย่างแน่นอน แต่ทว่าในช่วงวัยรุ่นเอ้อร์จิ้วกลับป่วยหนัก มีไข้ขึ้นสูง คุณหมอได้ทำการรักษาเอ้อร์จิ้วด้วยการฉีดยาต่างๆไปกว่า 4 เข็ม หลังจากนั้นขาของเขาก็ใช้การไม่ได้ดังเดิม จนกลายเป็นคนพิการ ยิ่งไปกว่านั้นด้วยเหตุบางอย่างก็ทำให้เขาไม่ได้รับใบรับรองความพิการเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น สร้างความเสียใจแก่เอ้อร์จิ้วเป็นอย่างมาก เขาสิ้นหวังและหดหู่ กลายเป็นคนเก็บตัวและไม่ไปโรงเรียนอีกเลยนับแต่นั้นมา กระทั่ง 3 ปี ผ่านไป เอ้อร์จิ้วก็กลับมามีความมุ่งมั่นอีกครั้ง หลังจากได้เห็นช่างไม้เข้ามาทำงานในบ้านของเขา เขาก็ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะประกอบอาชีพช่างไม้ ซึ่งเอ้อร์จิ้วใช้เวลาเพียง 3 วันเท่านั้นในการเรียนรู้ทักษะต่างๆ แล้วจึงเริ่มรับจ๊อบทำงานให้กับชาวบ้านแม้เงินที่ได้อาจไม่มาก แต่เอ้อร์จิ้วก็ขยันและตั้งใจทำงานอยู่เสมอ นอกจากนี้เขายังเป็นคนมีน้ำใจโดยเมื่อน้องสาวของเขาแต่งงานเขายังลงมือทำเฟอร์นิเจอร์ครบชุด ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากในชนบทให้เธอเป็นของขวัญ และเขายังรับเลี้ยงเด็กหญิงคนหนึ่งที่ถูกทอดทิ้ง ซึ่งเมื่อเธอโตขึ้นและได้แต่งงาน เขายังควักเงินที่เก็บหอมรอมริบมากว่าครึ่งชีวิต ซื้อบ้านดีๆให้เธออีกด้วยปัจจุบันนี้หน้าที่หลักของเอ้อร์จิ้ว คือ การดูแลแม่ของเขา และนอกจากการเป็นช่างไม้แล้ว เขายังเป็นช่างซ่อมบำรุงประจำหมู่บ้าน โดยมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนขอความช่วยเหลือ เอ้อร์จิ้วก็พร้อมที่จะช่วยเสมอ และแม้ว่าในบางครั้งเขาจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ในทันที แต่เขาก็จะหาทางแก้ปัญหาดังกล่าวได้ในที่สุดข้อความในสมุดบันทึกหน้าแรกที่เอ้อร์จิ้วเขียนไว้อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตบางส่วนกลับคิดว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นมาเท่านั้นทั้งนี้ ถังเฮ่าได้ออกมาตอบโต้ประเด็นดังกล่าวว่า ทุกสิ่งล้วนเป็นความจริง “...เป็นเพราะลุงของฉันใช้ชีวิตของเขาได้เป็นอย่างดี ไม่ใช่เพราะฉันเป็นคนแต่งเรื่องราวดีๆนี้ขึ้นมา” รวมทั้งตอนนี้เขาก็ได้รับใบรับรองความพิการเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่มา: ‘Ordinary but great’: short film about disabled man in China an inspiration to millions after enduring hardships and learning carpentry skills to help fellow villagers (SCMP)