จีนเปิดหูเปิดตาสหรัฐฯ วันกองทัพ โชว์ยิงขีปนาวุธเหนือเสียง คาดเป็น “มือสังหารตงเฟิง-17”

เมื่อวันเสาร์ ( 30 ก.ค.) สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CCTV) ได้เผยแพร่วิดีโอชื่อว่า “ ประจักษ์แจ้งสมรรถนะกองทัพจีนใน 81 วินาที” ("The capabilities of the Chinese troops shown in 81 seconds") เพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 95 ปีวันสถาปนากองทัพปลดแอกประชาชนจีน 1 ส.ค. 2565

นอกจากนั้น ด้วยตงเฟิง-17 เป็นขีปนาวุธ ที่มีความเร็วเหนือกว่าความเร็วของเสียง 5 เท่า จึงมีวิถีการยิง ที่คาดเดาไม่ได้ ดังนั้น เมื่อขีปนาวุธยิงออกไปแล้วก็อย่าหวังว่าจะยิงสกัดได้ เพราะระบบป้องกันขีปนาวุธ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เกือบทำไม่ได้เลย