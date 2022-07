ชาวจีนเดือด! หลังพบป้ายวิญญาณอาชญากรสงครามญี่ปุ่น ผู้ร่วมก่อเหตุ ‘สังหารหมู่นานกิง’ ในวัดพระถังซัมจั๋ง

สำหรับชาวจีนนั้นเหตุการณ์ ‘สังหารหมู่นานกิง’ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ทหารญี่ปุ่นคร่าชีวิตชาวจีนไปมากกว่า 300,000 ราย อย่างโหดร้ายทารุณในช่วงเพียง 6 สัปดาห์ ยังคงเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันลืมเลือนแม้เวลาผ่านไปกว่า 85 ปี… ทว่าในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กลับมีภาพป้ายวิญญาณอาชญากรสงครามญี่ปุ่น 5 นายบนแท่นสักการะในวัดพระถังซัมจั๋ง (玄奘寺เสวียนจั้งซื่อ) เขตเสวียนอู่ นครหนานจิง หรือ นานกิง เผยแพร่บนโลกโซเชียลจีน งานนี้ทำเอาชาวจีนโกรธจัดและสงสัยว่า “ใครกันที่กล้าบูชาป้ายวิญญาณอาชญากรสงครามเหล่านั้น?”

ย้อนกลับไปในเดือนก.พ. หญิงสาวคนหนึ่งได้พบป้ายวิญญาณอาชญากรสงครามดังกล่าวที่วัดแห่งนี้ พร้อมถ่ายรูปเก็บเอาไว้

“กุนอิจิ ทานากะ”

“โทชิอากิ มุไก”

จนกระทั่งเมื่อวันพฤหัส (21 ก.ค.) ภาพป้ายวิญญาณอาชญากรสงครามฯเหล่านี้ก็ถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์ และกลายเป็นประเด็นร้อนจนติดฮอตเสิร์ชบนแพลตฟอร์มยอดฮิตอย่างเวยปั๋ว โดยมีผู้เข้าชมกว่า 880 ล้านครั้ง

พร้อมคอมเมนต์

“เราต้องไม่ลืมอาชญากรรมร้ายแรงที่พวกเขาก่อขึ้น...จะไม่ยอมให้ใครก็ตามมาทำร้ายความรู้สึกชาวจีน และหวังว่าจะมีการสอบสวนโดยละเอียด”





นอกจากนี้ ชาวเน็ตยังสังเกตว่า ป้ายวิญญาณฯทั้ง 5 ป้ายนั้นมีชื่อ

“อู๋ อาผิง” (吴啊萍)

ปรากฏอยู่ จึงเรียกร้องให้หน่วยงานท้องถิ่นค้นหาว่า อู๋ อาผิงเป็นใคร!

หลังจากที่ภาพป้ายวิญญาณทหารญี่ปุ่นฯกลายเป็นไวรัล วันถัดมาตำรวจได้เข้าจับกุมและสอบสวน อู๋ อาผิง ด้านรัฐบาลท้องถิ่นนครหนานจิงได้แถลงยืนยันในวันอาทิตย์ (24 ก.ค.)ว่า อู๋ อาผิงเป็นผู้นำป้ายวิญญาณอาชญากรสงครามเหล่านั้นมาให้เจ้าหน้าที่วัดตั้งบนแท่นสักการะในวัดพระถังซัมจั๋งเมื่อเดือน ธ.ค. 2017

เธอต้องทนทุกข์ทรมานกับฝันร้ายราวกับมีวิญญาณตามหลอกหลอนมาตลอดหลายปีหลังจากที่อ่านประวัติศาสตร์สงครามที่กองทัพพระจักรพรรดิแดนอาทิตย์อุทัยบุกยึดนครนานกิงในปี 1937 และสังหารชาวจีนอย่างเหี้ยมเกรียมนับแสนๆราย และเมื่อเธอได้ ‘เรียนรู้ความเชื่อพุทธศาสนา’ก็เกิดความคิดชำระล้างความขุ่นข้องหมองใจเหล่านั้น ด้วยการนำป้ายวิญญาณทหารญี่ปุ่นทั้ง 5 คนมาให้เจ้าหน้าที่วัดตั้งแท่นสักการะในวัด โดยเชื่อว่ามันจะเป็นหนทางช่วยให้เธอหลุดพ้นจากความทุกข์

“วิลเฮลมินา วอทริน หรือ มินนี่”





อนึ่ง ตามความเชื่อของชาวจีน ป้ายวิญญาณ หรือ ป้ายบรรพชน เปรียบเสมือนที่สถิตของดวงวิญญาณผู้ตาย ซึ่งบางครั้งก็นิยมนำมาไว้ที่วัด ด้วยความเชื่อที่ว่า หากพระมีการสวดมนต์แผ่เมตตาวิญญาณดังกล่าวก็จะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลไปด้วย

ชื่อบนป้ายวิญญาณฯ ได้แก่(นายพลและผู้บัญชาการกองกำลังทหารญี่ปุ่นในเหตุกาณ์สังหารหมู่นานกิง)(นายทหารระดับพลโท ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สังหารหมู่นานกิง)(ทหารอาวุโส ผู้บัญชาการกองร้อยที่ 6 ที่สังหารชาวจีนไปกว่า 300 คน ในเหตุกาณ์สังหารหมู่นานกิง)และ(นายทหารญี่ปุ่นระดับร้อยตรีเข้าร่วมการแข่งขันใช้ดาบตัดศีรษะชาวจีนให้ถึง 100 ราย ในเหตุการณ์สังหารหมู่นานกิง) รวม 5 ป้ายด้วยกันต่อมาพระลูกวัดได้เก็บป้ายวิญญาณทหารญี่ปุ่นเหล่านั้นออกไป พร้อมแจ้งเจ้าอาวาส แต่เจ้าอาวาสกลับนิ่งเฉยและไม่ได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งชาวเน็ตต่างเรียกร้องให้ทางการรีบจับตัวผู้นำป้ายวิญญาณอาชญากรสงครามฯมาลงโทษเช่น “ฉันเป็นคนหนานจิงและไปอนุสรณ์สถานรำลึกสงครามนานกิงบ่อยมาก ฉันหวังว่าทางการจะสอบสวนเหตุการณ์นี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน” “นี่มันรับไม่ได้จริงๆ”และ “พวกลืมบรรพบุรุษ อัปยศ น่ารังเกียจ!”ด้านอนุสรณ์สถานรำลึกสงครามนานกิงซึ่งอยู่ห่างจากวัดดังกล่าวเพียง 30 นาที ได้ออกมาตอบโต้ประเด็นดังกล่าวเช่นกันซึ่งต่อมาสำนักกิจการศาสนา เขตเสวียนอู๋ ในหนานจิงและตำรวจท้องถิ่นได้เข้าตรวจสอบวัดดังกล่าวอู๋ อาผิง วัย 32 ปี เกิดในปี 1990 ที่มณฑลฝูเจี้ยน ต่อมาเธอได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู และเริ่มทำงานเป็นพยาบาลในปี 2013 กระทั่งปี 2019 ก็ลาออกไปเป็นอุบาสิกาที่เขา ‘อู่ไถ’ หนึ่งในมรดกโลก ซึ่งเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของพุทธศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่งของจีน ที่ตั้งอยู่ในมณฑลซานซีอู๋ อาผิงเล่าว่านอกจากนี้ อู๋ อาผิงยังนำป้ายวิญญาณ(มิชชันนารี ชาวอเมริกัน ผู้มีพระคุณที่ช่วยผู้หญิงและเด็กๆชาวจีนไว้มากมายจากเหตุการณ์สังหารหมู่นานกิง แต่เลือกจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตาย) มาตั้งด้วยเช่นกัน โดยเธอได้จ่ายเงินกว่า 3,000 หยวน (ประมาณ15,000 บาท) สำหรับตั้งป้ายวิญญาณทั้ง 6 บนแท่นสักการะบูชาในวัดเป็นระยะเวลา 5 ปี (2018-2022) โดยพระรูปหนึ่งนามว่า “หลิง ซง”เป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงินและจัดการเรื่องดังกล่าว ซึ่งตอนนั้นเธอโกหกไปว่าป้ายวิญญาณของบุคคลทั้ง 6 นั้นเป็นเพื่อนของเธออย่างไรก็ตามอู๋ อาผิง รู้สึกผิดเป็นอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น” อู๋ อาผิงกล่าว โดยคาดว่าเธอจะถูกตำรวจตั้งข้อกล่าวหา(picking quarrels and provoking trouble) ซึ่งมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 5 ปีทั้งนี้ ทีมสอบสวนยังพบว่า อู๋ อาผิงมีอาการนอนไม่หลับและวิตกกังวล โดยเธอมีประวัติการใช้ยาระงับประสาทและยานอนหลับเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยทางจิตตั้งแต่ปี 2017นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้ปลดเจ้าอาวาสวัดพระถังซัมจั๋งและจะมีการตรวจสอบวัดอย่างละเอียด โดยเฉพาะการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการตั้งแท่นบูชาป้ายวิญญาณต่างๆ รวมทั้งพระหลิง ซงด้วยเช่นกันที่มา: Abbot dismissed and religious officials punished as Japanese war criminals’ memorial tablets found

in a Nanjing temple (Global Times