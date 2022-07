เอ็นดู! ตี๋น้อยฉุน ชี้วิดีโอสารคดีจรวดของท้องฟ้าจำลองมีแต่ข้อผิดพลาด (มีคลิป)

อย่างไรก็ตาม หลังคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปบนโลกออนไลน์ก็กลายเป็นไวรัล ผู้คนต่างชื่นชมในความรู้และความสามารถของเสี่ยวเหยียนเป็นอย่างมาก

รวมทั้งยังวิจารณ์การทำงานของท้องฟ้าจำลอง







โดยเมื่อไม่นานมานี้ เสี่ยวเหยียน กับคุณพ่อได้ไปชมท้องฟ้าจำลองด้วยกัน ทว่าเสี่ยวเหยียน กลับสังเกตเห็นว่า วิดีโอสารคดีที่ฉายสำหรับผู้มาเยี่ยมชมท้องฟ้าจำลองนั้นมีความคลาดเคลื่อนหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นภาพจรวดที่สลับกัน หรือลำดับขั้นตอนของชิ้นส่วนต่างๆ ที่จะถูกปลดทิ้งเมื่อจรวดได้นำดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร ซึ่งทำให้คนคลั่งไคล้ในเรื่องวิทยาศาสตร์อวกาศอย่างเขาไม่พอใจเป็นอย่างมากเสี่ยวเหยียนกล่าวด้วยความโมโห ทั้งยังชี้ให้เห็นจุดที่ผิดพลาดต่างๆ พร้อมอธิบายให้พ่อฟัง ซึ่งขณะนั้นพ่อของเสี่ยวเหยียนได้อัดคลิปวิดีโอเอาไว้ พร้อมปลอบลูกด้วยว่าโดยพ่อของเสี่ยวเหยียน ยังบอกว่า เสี่ยวเหยียนชื่นชอบวิทยาศาสตร์อวกาศมาตั้งแต่อายุเพียง 4 ขวบ หลังจากที่ได้ชมการปล่อยดาวเทียมสำรวจระยะไกล VRSS-2 ของเวเนซุเอลา จากศูนย์ส่งดาวเทียมจิ่วฉวน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เสี่ยวเหยียนใฝ่หาความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อวกาศ รวมทั้งดาราศาสตร์และการทหารเช่น “ฉันประทับใจในความสามารถของเขามาก!” "เก่งมาก!" “นี่อาจเป็นของขวัญที่พระเจ้าส่งมาเพื่อช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศของจีน”เช่น “ท้องฟ้าจำลองใช้วิดีโอเหล่านั้นเพื่อหลอกผู้ใหญ่ แต่พวกเขาคงไม่คิดว่าจะมีเด็กมาด้วย” "ท้องฟ้าจำลองควรให้ความรู้ที่ถูกต้องไม่ใช่เหรอ?" "ขายหน้ามากๆ"ทั้งนี้ ท้องฟ้าจำลองได้น้อมรับข้อผิดพลาดดังกล่าวและจะแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด พร้อมขอบคุณเสี่ยวเหยียนอีกด้วยที่มา: Chinese boy goes viral after he storms out of planetarium documentary over Long March rockets factual errors (SCMP)