จับโจรได้เพราะยุง! ตำรวจจีนใช้เลือดจากยุงตรวจดีเอ็นเอแกะรอยคนร้าย

โดยเมื่อวันที่ 11 มิ.ย.ที่ผ่านมา เกิดเหตุคนร้ายรายหนึ่งบุกเข้าไปปล้นอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน ด้วยการปีนเข้าไปทางระเบียงทว่านอกจากคนร้ายรายดังกล่าวจะสามารถขโมยทรัพย์สินมีค่าไปได้หลายรายการแล้ว ก่อนที่เขาจะหลบหนีไป เขายังทำตัวสุดชิลราวกับเป็นเจ้าของห้องด้วยการต้มไข่ ต้มมาม่ากิน จุดยากันยุง แถมยังนอนค้างคืนโดยใช้ผ้าห่มของเจ้าของห้องอีกด้วยภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบซึ่งคาดว่าจะเป็นเลือดของคนร้ายที่โดนยุงกัด ก่อนที่เขาจะฆ่ามันตาย เนื่องจากไม่นานมานี้ทางเจ้าของห้องเพิ่งจะทาสีผนังห้องใหม่ไปเจ้าหน้าที่จึงเก็บรวบรวมตัวอย่างคราบเลือด เพื่อนำไปตรวจดีเอ็นเอและเทียบกับฐานข้อมูล ซึ่งพบว่าจากการสอบสวนนายไฉ รับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังสามารถคลี่คลายคดีลักทรัพย์อีก 3 คดี ที่มีส่วนเชื่อมโยงกับนายไฉได้อีกด้วยเช่น "เขากล้านอนค้างคืนได้ยังไงกันนะ" "เขาต้องมีปัญหาทางจิตที่ร้ายแรงอย่างแน่นอน" "นี่ต้องเป็นการแก้แค้นของยุงแน่ๆ" และ "ฉันเพิ่งเห็นว่ายุงมีประโยชน์ก็คราวนี้แหละ"ที่มา: Police in China use DNA from blood in dead mosquitoes that bit criminal during burglary to catch culprit (SCMP)