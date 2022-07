กระโปรงทำพิษ! ชาวจีนประณาม “Dior” ไร้ยางอาย หลังกระโปรงคอลเล็กชั่น Fall 2022 คล้ายกับกระโปรงจีนโบราณ

“ดิออร์ ควรออกมาชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด เพื่อแสดงให้เห็นว่า บริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างดิออร์นั้น มีความรับผิดชอบต่อวัฒนธรรมองค์กรของตนเอง รวมทั้งเห็นคุณค่าต่อประวัติศาสตร์โลกและมรดกทางวัฒนธรรม”





“เฉินม่าน” (陈漫) และดิออร์ ต้องออกมาขอโทษ กรณีภาพถ่าย ที่เป็นภาพผู้หญิงมีกระ แต่งหน้าสีเข้มเน้นไปที่ดวงตา แสดงให้เห็นถึง “ภาพลักษณ์หญิงเอเชีย”

ทั้งนี้ ปัจจุบันดูเหมือนว่า การฉกฉวยทางวัฒนธรรม (Cultural Appropriation) ของแบรนด์แฟชั่นตะวันตก ไม่ว่าจะเป็นการหยิบยืมเอกลักษณ์ของขนบธรรมเนียม หรือ เครื่องแต่งกายต่างๆ มักมีการรุกล้ำก้าวล่วงขนบวัฒนธรรมและก่อให้เกิดความขัดแย้ง จนนำไปสู่ความเกลียดชังอย่างไม่รู้จบซ้ำแล้วซ้ำเล่า

โดยเป็นแบบกระโปรงโบราณ ที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 10 และได้รับความนิยมในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ซึ่งตัวกระโปรงประกอบไปด้วยผ้าสองผืนซ้อนทับกัน คือ ผ้าที่มีการจับจีบกับผ้าที่ไม่มีการจับจีบ ออกแบบมาเพื่อให้สะดวกต่อการขี่ม้าอย่างไรก็ตามหลังเกิดประเด็นดราม่าดังกล่าว จนติดฮอตเสิร์ช บนแพลตฟอร์มยอดฮิตอย่างเวยปั๋ว เมื่อวันเสาร์ (16 ก.ค.) ที่ผ่านมา ทางแบรนด์ก็ยังไม่มีการออกมาชี้แจงแต่อย่างใด แถมล่าสุดกระโปรงตัวดังกล่าว ซึ่งมีราคาสูงถึง 29,000 หยวน หรือราว 145,000 บาท ซึ่งจัดจำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ดิออร์จีน ยังถูกขายหมดแล้วอีกด้วยชาวเน็ตรายหนึ่งคอมเมนต์ย้อนกลับไปเมื่อปลายเดือนพ.ย. 2021 ช่างภาพสาวชื่อดังชาวจีนอย่างในมุมมองเหมารวมของชาวตะวันตกที่มีต่อคนเอเชีย และดูเป็นการด้อยค่ารูปลักษณ์ชาวจีน จนก่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงว่า ชาวจีนด้อยค่าชาวจีนด้วยกันเองที่มา: Dior draws fresh fire in China, this time over ‘hallmark’ skirt resembling Ming and Qing attire (SCMP)