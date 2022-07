ชายจีนช็อก! อยู่มา 33 ปี เพิ่งรู้ว่าตัวเองมี 2 เพศ หลังปวดท้องน้อยและปัสสาวะเป็นเลือด

นายเฉินมีโครโมโซมเพศเป็น XX ซึ่งหมายความว่า นายเฉินนั้นเป็นผู้หญิง และการปัสสาวะเป็นเลือด รวมทั้งการปวดท้องน้อยนั้น คือ การเป็น “ประจำเดือน”

นายเฉินมีระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงครบถ้วน ทั้งมดลูกและรังไข่

รวมทั้งมีระดับฮอร์โมนเพศชายต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ในทางกลับกันระดับฮอร์โมนเพศหญิงและระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงนั้นมีความสมบูรณ์เทียบเท่ากับผู้หญิงที่มีสุขภาพดี สุดท้ายนายเฉินจึงถูกระบุว่า เป็นผู้มีอวัยวะสืบพันธุ์ทั้ง 2 เพศ หรือ ภาวะเพศกำกวม





ย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อน นายเฉินได้รับการผ่าตัด เพื่อแก้ไขภาวะท่อปัสสาวะเปิดต่ำกว่าปกติ (Hypospadias) หลังจากรับการผ่าตัดเขามักมีอาการปวดท้องน้อยและปัสสาวะเป็นเลือดโดยเขายังเคยถูกวินิจฉัยว่าเป็น “ไส้ติ่งอักเสบ” จากการปวดท้องนานกว่า 4 ชั่วโมง ทว่าหลังจากเข้ารับการรักษา อาการของเขาก็ยังไม่ดีขึ้นระยะเวลากว่า 20 ปี ที่นายเฉินต้องทนทุกข์ทรมานกับอาการดังกล่าว ซึ่งเกิดขึ้นในทุกๆเดือน จนกระทั่งเมื่อปี 2021 สาเหตุที่แท้จริงของอาการดังกล่าวก็ได้ถูกเปิดเผย หลังจากที่นายเฉินตัดสินใจไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล โดยแพทย์ตรวจพบว่าหลังทราบความจริงสุดช็อก นายเฉินก็ได้เดินทางไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในนครกว่างโจว มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ซึ่งเชี่ยวชาญด้านระบบสืบพันธุ์ โดยหลังจากการตรวจร่างกายอย่างละเอียดพบว่าอย่างไรก็ตาม ด้วยความที่นายเฉินใช้ชีวิตในฐานะผู้ชายมาตลอด 33 ปี ทำให้เขาไม่สามารถทำใจยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นได้ นายเฉินจึงตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดนำรังไข่และมดลูกออกเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยการผ่าตัดดำเนินไปได้ด้วยดีและหลังจากการพักฟื้น 10 วัน นายเฉินก็สามารถออกจากโรงพยาบาลศัลยแพทย์แซ่หลัว ผู้ผ่าตัดนายเฉินกล่าวทั้งนี้ กรณีดังกล่าวนับเป็นกรณีทางการแพทย์ที่พบได้ยากและควรรีบรักษาตั้งแต่อายุยังน้อย ดังนั้นผู้ปกครองควรหมั่นใส่ใจในการเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด หากพบอาการผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์ที่มา: Man in China who thought he had urinary problem told he is actually intersex and been menstruating for the last 20 years (SCMP)