มิอุ จู นักร้องหญิงชาวไต้หวัน จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็ง หลังต่อสู้มานานกว่า 2 ปี

ด้วยรูปลักษณ์อันอ่อนหวานน่ารักและเสียงอันไพเราะของเธอ ทำให้เธอเป็นที่รักของบรรดาแฟนคลับมากมาย ในช่วง13 ปีนับตั้งแต่เดบิวต์ เธอก็ออกซิงเกิ้ลมามากมาย เช่น "Power of Existence", "I Will By Your Side" และ" Ten Million Times Tears"จากนั้นเธอก็ช็อคมากและก็เกิดคำถามว่าทำไมเรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้นกับเธอด้วย และหลังจากได้สติแล้วและเลือกที่จะไม่บอกพ่อของเธอว่าเธอเป็นมะเร็งจนกว่าอาการของเธอจะดีขึ้น เพราะแม่ของเธอก็เป็นมะเร็งและได้จากคนในครอบครัวไปเช่นกันและพูดติดตลกระหว่างการสัมภาษณ์ว่าซึ่งอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มใหม่ของเธอในรอบ 6 ปี เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกหลังป่วยเป็นโรคมะเร็ง ซึ่งในงานแถลงข่าวเธอเล่าเส้นทางต่อสู้กับโรคมะเร็งของเธออย่างกล้าหาญ ซึ่งทำให้พิธีกรและโปรดิวเซอร์อดหลั่งน้ำตาไม่ได้ตามรายงาน มิอุ จู ไม่ได้รับการผ่าตัด แต่ใช้ยารักษา ในระยะแรกของการรักษา อาการไม่พึงประสงค์บางอย่างต่อยาส่งผลต่ออารมณ์ของเธอ ไม่เพียงแต่จะผมร่วงแต่ยังเจ็บจนลุกไม่ขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตามโดยหลังจากปรับตัวได้ระยะหนึ่ง อาการของเธอก็ควบคุมได้แล้ว และเธอสามารถอยู่ร่วมกับเซลล์มะเร็งได้ แต่เธอต้องได้รับการตรวจร่างกายเป็นประจำ เมื่อวันที่ 31 ต.ค. ปีที่แล้ว เธอก็ได้เข้าร่วมคอนเสิร์ตฮัลโลวีนเถาหยวนและยิ้มอย่างสดใสบนเวที ซึ่งดูไม่เหมือนว่าเธอเป็นผู้ป่วยมะเร็งเลยโพสต์ล่าสุดในบัญชีโซเชียลของมิอุ จู คือวันที่ 23 เม.ย. ที่ผ่านมา เป็นโพสต์ข้อความเนื่องใน‘วันมะเร็งเม็ดเลือดขาวโลก’ (AML Awareness Day) เพื่อเตือนให้เหล่าแฟนคลับและประชาชนทั่วไปใส่ใจกับสัญญาณเตือนของสุขภาพตนเองให้มากขึ้นจนเมื่อวันที่ 4 ก.ค. ที่ผ่านมา ตามรายงานของสื่อไต้หวัน ค่ายในสังกัดได้โพสต์ประกาศจากครอบครัวของมิอุ จูในบัญชีโซเชียลว่า"ฉันยังจำที่เธอพูดได้อยู่เลยว่ามันเจ็บปวดขนาดไหน และยังจำภาพน่ารักๆ ที่เธออุ้มสุนัขได้อยู่เลย ทำไมเธอจากไปเร็วอย่างนี้ ขอให้เธอไปสู่สุขคติ ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ และไม่เจ็บปวดอีกแล้วนะ"ที่มาข่าว: 40岁女歌手朱俐静因乳癌去世,未接受手术而是保守方法治疗