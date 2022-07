ซีรีส์จีนย้อนยุคสุดปังเรื่องใหม่ ‘ดาราจักรรักลำนำใจ’ นำแสดงโดย จ้าวลู่ซือ-อู๋เหล่ย

กับ อู๋เหล่ย (吴磊) ที่รับบทเป็น หลิงปู้อี๋ (凌不疑)

บุตรสาวผู้แข็งแกร่งของนายกองผู้บังคับบัญชาการกองทหารประจำราชสำนักแม่ทัพผู้เป็นโอรสบุญธรรมของฮ่องเต้ ซึ่งพวกเขาได้ถ่ายทอดเรื่องราวการเติบโตและความรักสุดโรแมนติกของตัวละครพระนางทั้งสองนี้ได้อย่างลงตัว เคมีเข้ากันดีจริงๆเฉิงเซ่าซาง ถูกบิดามารดาทิ้งให้อยู่กับปู่ย่าตายายของเธอเนื่องจากภาวะสงครามในบ้านเมือง โดยมีป้าสะใภ้เลี้ยงดูอย่างทิ้งๆ ขว้างๆ ในเมื่อชีวิตมีอุปสรรคมากมาย เธอจึงแสร้งทำเป็นไม่สนใจ และแอบศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนอย่างหนักเพื่อเอาตัวรอดขณะที่รอการกลับมาของพ่อแม่เธอ จนในที่สุด เมื่อถึงวันที่เธอรอคอย เธอก็พบว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวของเธอนั้นกลับยากที่จะรื้อฟื้นแล้ว หลังจากเหินห่างกันไปหลายปีจากนั้นเฉิงเซ่าซางเธอก็ได้พบกับหลิงปู้อี๋โอรสบุญธรรมของฮ่องเต้องค์ใหม่ และโหลวเหยา (楼垚) (รับบทโดยอวี๋เฉิงเอิน;余承恩) บุตรชายแห่งตระกูลผู้สูงศักดิ์ ซึ่งทั้งสองคนนี้นั้นเป็นคู่สหายที่มีเอกลักษณ์ของตน มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน เฉิงเซ่าซางจึงเลือกแต่งงานกับหลิงปู้อี๋ซึ่งเป็นคนที่เธอรู้สึกดีด้วย และด้วยความที่เธอเป็นคนอ่อนน้อมและจริงจังตั้งใจ ทำให้แม้ว่าเธอจะเจอปัญหาในความสัมพันธ์นี้ เธอก็ไม่เคยเสียใจกับสิ่งที่ได้เลือกไปแล้วประสบการณ์และการฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้ช่วยให้เฉิงเซ่าซางและหลิงปู้อี๋ได้พบกับความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต และครอบครัวของพวกเขาก็ค่อยๆรักใคร่ปรองดองกัน ในขณะที่ทั้งสองก็ร่วมมือกันทำงานเพื่อบ้านเมืองโดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์ยุติธรรมโดยสามารถรับชมได้ผ่านแพล็ตฟอร์มดูซีรีส์ชื่อดังของจีน ‘iQIYI’ และ ‘WeTV’ โดย WeTV จะอัปเดตให้ได้ชมกันวันละ1 ตอน ทุกวันอังคารถึงวันเสาร์ เวลา19.00 น. (สำหรับผู้ใช้ฟรี) และอัปเดตให้ได้ชมกันวันละ2 ตอน ทุกวันอังคารถึงวันพฤหัสบดี เวลา 19.00 น. (สำหรับผู้ใช้ VIP)ที่มาข่าว: New period romance series ‘Love Like the Galaxy’ debuts, focuses on traditional Chinese family relationships ที่มารูปภาพ: Weibo.com