แม่เผยเคล็ดลับ! 3 พี่น้องลูกชาวนา ติดมหาลัยชั้นนำของจีน

“หลิว ชิงหัว”

นางเฉินกล่าวความจริงแล้วการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศจีน แม้ไม่ใช่มหาวิทยาลัยชั้นนำก็ยังเป็นเรื่องยาก ยิ่งกับนักเรียนที่มาจากชนบทคงไม่ต้องพูดถึง แล้วจะนับประสาอะไรกับมหาวิทยาลัยชิงหัว ซึ่งเป็นมหาลัยอันดับ 1 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจีนในปี 2022 และอยู่ในอันดับที่ 14 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (QS World University Rankings 2023) โดยคิวเอส ควัคควาเรลลี ซีมอนด์ส (QS Quacquarelli Symonds) สถาบันวิเคราะห์อุดมศึกษาระดับโลกแต่สำหรับตระกูลนี้คงเป็นข้อยกเว้น เพราะลูกๆของพวกเขาล้วนแต่ได้รับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ โดยลูกสาวคนโตจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหนานจิง ส่วนลูกสาวคนรองจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชิงหัว เช่นเดียวกับลูกชายคนสุดท้องที่กำลังจะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยชิงหัวในปีนี้โดยนางเฉินเป็นผู้ดูแลลูกทั้ง 3 คนด้วยตนเอง เนื่องจากหลิว ถงชิง สามีของเธอต้องไปทำงานต่างถิ่นเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว จึงไม่ค่อยได้กลับบ้านอย่างไรก็ตามนางเฉินเรียนจบเพียงชั้นประถมศึกษาเท่านั้น ทำให้เธอไม่สามารถช่วยเหลือด้านการเรียนของลูกๆได้มากนัก ดังนั้นผลการเรียนที่ดีของลูก จึงเกิดจากความตั้งใจของตัวพวกเขาเอง เธอทำได้เพียงอบรมให้ลูกเป็นคนดี มีมารยาท รู้จักกาลเทศะและสนับสนุนพวกเขาอยู่เสมอเท่าที่เธอจะสามารถทำได้ โดยสมัยที่ลูกยังเรียนอยู่ชั้นมัธยม ทุกๆวันเธอจะต้องส่งลูกไปโรงเรียนเวลา 05.30 น. และไปรับเวลา 23.00 น.นางเฉินกล่าว โดยสามีของเธอยังได้ชื่นชมเธออีกว่า เธอเป็นแม่ที่ยอดเยี่ยมและขอบคุณเธอเป็นอย่างมาก เพราะถ้าไม่มีเธอครอบครัวของพวกเขาคงจะไม่มีวันนี้ด้านลูกชายคนเล็กได้กล่าวว่า หลังจากที่พี่สาวของเขาสอบติดมหาวิทยาลัยชิงหัว เพื่อนร่วมชั้นต่างเรียกเขาว่านั่นทำให้เขารู้สึกว่าจะต้องอับอายเป็นอย่างมาก หากสอบเข้ามหาวิทยาลัยชิงหัวไม่ได้ ดังนั้นเขาจึงตั้งใจเรียนและทุ่มเทสุดๆที่มา: ‘Be morally upright’: mother in rural China gets 2 kids into Tsinghua University and third into an elite school shares secret of raising high achievers (SCMP)