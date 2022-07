ไม่ธรรมดา! เด็กอนุบาลกับการทำการบ้านด้วยกล้องราคาหลักล้าน (มีคลิป)

กลายเป็นที่ฮือฮากันเลยทีเดียว! สำหรับคลิปวิดีโอของเด็กหญิงตัวน้อยวัย 5 ขวบ จากกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว ที่ใช้กล้องระดับมือโปร ซึ่งแค่เลนส์เพียงอย่างเดียวก็มีมูลค่าสูงกว่า 500,000 หยวน หรือราว 2,500,000 บาท ในการทำการบ้าน

“ลูกไม้หล่นใต้ต้น”

ทำให้เมิ่งเมิ่งได้ซึมซับวิธีการใช้กล้องผ่านการสังเกตการทำงานของเขา และกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอเริ่มหลงใหลในการถ่ายภาพ





โดยนายจาง ผู้เป็นพ่อได้อัปคลิปวิดีโอลูกสาวตัวน้อยที่กำลังปรับโฟกัสกล้องตัวดังกล่าวอย่างคล่องแคล่วไปที่เต่าทั้ง 2 ตัว ที่กำลังปีนขึ้นจากอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำ เพื่อทำการถ่ายวิดีโอซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบ้านอย่างไรก็ตามนี่เป็นครั้งของเมิ่งเมิ่ง ที่ได้ใช้กล้องตัวดังกล่าว แต่เธอก็สามารถทำออกมาได้ดีและเก่งเกินวัยไปมากความจริงแล้วนี่อาจเป็นเนื่องจากนายจาง เป็นช่างภาพและวีดีโอมืออาชีพ โดยเขาเป็นผู้ชนะการแข่งขันการถ่ายภาพจากโดรนของจีนในปี 2019 และเป็นผู้กำกับโดรนของ(Aerial China) ซีรีส์สารคดีที่นำเสนอภูมิประเทศของจีนจากมุมสูง ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CCTV)ด้วยตารางงานที่ยุ่งของนายจาง ทำให้เขาไม่มีเวลาสอนเมิ่งเมิ่ง ถ่ายภาพ หรือวิดีโอสักเท่าไหร่ซึ่งต้องเรียกว่า ความรักในการถ่ายภาพของครอบครัวนี้ฝังอยู่ในสายเลือดโดยแท้จริงเพราะคุณปู่ของเมิ่งเมิ่ง ก็รักในการถ่ายภาพเช่นเดียวกันหลังจากที่นายจาง รู้ว่าลูกสาวของตนชื่นชอบการถ่ายภาพเป็นอย่างมาก เขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนและผลักดันให้ลูกกลายเป็นอย่างเต็มที่นอกจากนี้ นายจางยังชอบตั้งคำถามเกี่ยวกับการใช้กล้องเพื่อถามเมิ่งเมิ่งอีกด้วย เช่น “ทำไมต้องโฟกัสแบบแมนนวล (Manual Focus หรือการปรับโฟกัสด้วยตนเอง) เมื่อถ่ายวิดีโอ?” ซึ่งลูกสาวของเขาก็ตอบได้ทันทีว่า “เพราะกล้องต้องโฟกัสที่ตัวละครหลัก”เช่น “ครูต้องคิดหนักแน่ๆ หลังเห็นการบ้านที่ส่งมามีขนาดไฟล์ใหญ่ถึง 512 GB” “กลัวจริงๆ ว่าลูกจะถามว่าทำไมไม่มีกล้องแบบนี้ที่บ้านบ้าง” และ “มีหลายวิธีที่จะช่วยให้คนเราไปถึงเป้าหมาย แต่บางคนแค่เกิดมาก็ไปถึงเป้าหมายแล้ว”ที่มา: Cute video of five-year-old daughter of Chinese photo-videographer carting around US$75,000 camera to film school wildlife project wows 180 million online (SCMP)