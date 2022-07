ดาราฮ่องกงทั้งห้า ที่ได้ชื่อว่า ‘60 ยังแจ๋ว’ ยังอ่อนวัยฟิตเปรี๊ยะเหมือนหนุ่มสาว!

นักร้องและอดีตนักแสดงหญิงชาวฮ่องกงผู้นี้มาจากครอบครัวนักแสดง พ่อของเธอ กวนซาน เป็นนักแสดงนำชายโรแมนติกในภาพยนตร์ภาษาจีนกลางที่สร้างขึ้นในฮ่องกง กวนจือหลินปรากฏตัวครั้งแรกในละครของสถานีโทรทัศน์ ATV เรื่อง Agency 24 ในปีพ.ศ. 2524 และต่อมาเธอก็ได้โอกาสในการแสดงภาพยนตร์โดยเธอรับบทเป็นหญิงสาวรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับฮีโร่ผู้เก่งกาจในศิลปะการต่อสู้อย่างหวงเฟยหงที่รับบทโดย เจ็ต ลี (หลี่เหลียนเจี๋ย) และในตอนนี้แม้ว่าเธอจะไม่ได้แสดงภาพยนตร์มานานกว่า 10 ปีแล้ว แต่เราก็สามารถเห็นเธอได้เป็นครั้งคราวในรายการเรียลลิตี้ของจีนแผ่นดินใหญ่ การไลฟ์สดของแอพช็อปปิ้งออนไลน์ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆ และกิจกรรมการกุศลในฐานะที่เหอเชาฉงเป็นลูกสาวคนโตของ ‘เจ้าพ่อ’ แห่งคาสิโนมาเก๊า สแตนลีย์ โฮและภรรยาคนที่สองของเขา ลูซิน่า ลาม จึงถือว่าเธอคือผู้สืบทอดอาณาจักรธุรกิจของบิดาผู้ล่วงลับโดยแท้จริงโดยได้ก่อตั้งบริษัทประชาสัมพันธ์ที่ดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่นมากที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองเมื่ออายุเพียง 26 ปี และในปัจจุบันเธอก็บริหารจัดการบริษัทต่างๆ ในเครือ และสนับสนุนงานการกุศลต่างๆ อย่างแข็งขันเหลียงเฉาเหว่ยเป็นนักแสดงชายระดับตำนานที่ข้ามฟ้ามาแสดงภาพยนตร์ฮอลลิวูดจนได้รับการชื่นชมไปทั่วโลก ซึ่งเขาได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมปาล์มทองคำจากงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ปี พ.ศ. 2543ด้วย จากบทบาทการแสดงของเขาในภาพยนตร์เรื่อง ห้วงรักอารมณ์เสน่หา (In the Mood for Love) ปี พ.ศ.2543ที่นำแสดงโดยเขากับหลิวเต๋อหัว และนอกจากนี้เขาก็ยังได้เข้าร่วมงานแสดงเสื้อผ้าบุรุษของ โยจิ ยามาโมโตะ ดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นชื่อดัง อีกด้วยนักแสดงและผู้กำกับที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมตลอดเวลาที่เขาอยู่ในวงการบันเทิง โจวซิงฉือมีผลงานละครและภาพยนตร์ครั้งแรกกับสถานีโทรทัศน์TVB และต่อมาก็ได้ผลิตและแสดงภาพยนตร์ที่ออกฉายในระดับสากล เช่น เรื่องคนเล็กกุ๊กเทวดา (The God of Cookery) , คนเล็กไม่เกรงใจนรก (King of Comedy) และเรื่องอื่นๆและในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีนเขาจึงตั้งใจที่จะถ่ายทอดเรื่องราวที่ส่งเสริมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีนไปพร้อมกันนักร้องผู้เชี่ยวชาญในแนวเพลงต่างๆ ตั้งแต่แนวR&B ที่เข้าถึงอารมณ์ แนวแคนโตป็อปและแมนโดป็อปที่ติดหูผู้ฟัง ไปจนถึงแนวเพลงแดนซ์อันทรงพลัง ไม่แปลกใจที่เขาถูกหลายๆ คนชมว่ายังดูเป็นหนุ่มอยู่ นั่นเพราะเขารักษาความอ่อนวัยด้วยการเรียนรู้และเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอและก็มีข่าวลือว่าเขาจะออกรายการเรียลลิตี้โชว์ร้องเพลงของจีน Call Me by Fire ในซีซั่นที่2 ด้วยที่มาข่าว: 5 Hong Kongcelebrities who look amazing at age60:Tony Leung,Stephen Chow, Rosamund Kwan, Pansy Ho and Alex To all hit the milestonebirthday in2022 –but aren’t showing it a bit