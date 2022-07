เซี่ยงไฮ้ลดกระหน่ำสินค้าเสื้อผ้า-แบรนด์แฟชั่นหรู เซ่นพิษโควิด

หลังจากที่เซี่ยงไฮ้ยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์อย่างเข้มข้น ป้ายลดราคาสินค้าเสื้อผ้าและแบรนด์แฟชั่นโลกก็ผุดขึ้นทั่วนครเซี่ยงไฮ้ ที่มีประชากร 25 ล้านคน โดยผู้ค้าปลีกตั้งแต่ ลูลูเลมอน (Lululemon) ไปจนถึง วิคตอเรีย ซีเคร็ท (Victoria's Secret) ได้เสนอส่วนลดดึงดูดผู้ซื้อจีน เหลียง (Jean Liang) กรรมการผู้จัดการในจีนของ OnTheList กล่าวว่าแต่ทั้งนี้ ผู้ค้าปลีกออนไลน์ยังต้องดิ้นรนแก้ปัญหาที่เป็นผลพวงจากมาตรการล็อกดาวน์ซึ่งทำให้ห่วงโซ่อุปทานชะงักจอช การ์ดเนอร์ (Josh Gardner) ผู้บริหารและหุ้นส่วนอีคอมเมิร์ซในตลาดจีนที่จัดการร้านค้าออนไลน์ให้ 10 แบรนด์แฟชั่น กล่าวเบนนี่ หว่อง (Benny Wong) ผู้อำนวยการซัปพลายเชนของตลาดค้าส่งออนไลน์ Peeba กล่าวว่า การส่งสินค้าไปจำหน่ายในยุโรปหรืออเมริกาเป็นอีกวิธีหนึ่ง แต่ต้องเจอปัญหาต้นทุนค่าขนส่งทั้งทางเรือและทางอากาศที่พุ่งสูงขึ้นจีนเป็นตลาดหลักสำหรับบริษัทสินค้าฟุ่มเฟือยส่วนบุคคล โดยมียอดขายสูงกว่า 7 หมื่นล้านดอลลาร์ (ประมาณ 2 ล้านล้านบาท) ในปี พ.ศ.2564 นอกจากนี้ มีการประเมินว่า ยอดขายในช่วง “618” ซึ่งเป็นเทศกาลชอปปิ้งประจำปีในวันที่ 18 มิ.ย. ซึ่งปีนี้จัดตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. ถึง 20 มิ.ย. ยอดขายของเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซรายใหญ่ เช่น Tmall ของอาลีบาบา และ JD.com นั้นทรงๆ ตัวเมื่อเทียบปีต่อปีหลังจากยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้ ความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าปลีกของผู้บริโภคในเซี่ยงไฮ้นั้นยังคงตกต่ำผู้คนในเซี่ยงไฮ้ส่วนใหญ่นั้นไม่อยากทำกิจกรรมในที่สาธารณะเพราะกลัวว่าจะต้องถูกล็อกดาวน์อีกครั้ง เนื่องจากนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีนที่ยึดมั่นมาตลอด และจีนก็ใช้นโยบายนี้ทุกครั้งการติดเชื้อรายใหม่เกิดขึ้น โดย จอช การ์ดเนอร์ ผู้บริหารตลาดอีคอมเมิร์ซในจีน ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าที่มาข่าว: ‘Everyone’s just bleeding’: unsold spring fashions in Shanghaipile up after lockdowns for Covid-19