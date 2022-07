หลิวเต๋อหัว มาคนเดียว! ‘จตุรเทพ’ วงการเพลงฮ่องกง ไม่ได้รวมตัวกันในงานฉลอง 25 ปีฮ่องกงกลับมาตุภูมิ ตามที่ร่ำลือกัน

ล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้ก็มีการพูดคุยกันทั่วโลกโซเชี่ยลจีนว่า ‘จตุรเทพ’ จะกลับมาแสดงร่วมกันอีกครั้งในงานครบรอบ 25 ปี ฮ่องกงคืนสู่จีน เนื่องจากในลิสต์รายชื่อนักแสดงในงานเฉลิมฉลองฯ มีรายชื่อของทั้งสี่ ซึ่งรอการยืนยัน

มีการรอการยืนยันว่า ‘จตุรเทพแห่งวงการเพลงฮ่องกง’ จะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งบนเวทีเฉลิมฉลองฯปีนี้ แต่ความจริงแล้วดูเหมือนว่ามีเพียงหลิวเต๋อหัวเท่านั้นที่ได้มาปรากฏตัว

และฮ่องกงได้จัดงานเฉลิมฉลองฯโดยมีดารานักร้องฮ่องกงจำนวนมากมาเข้าร่วมงานและเข้าร่วมการแสดงบนเวที โดยเมื่อหลายวันก่อนตามตัวอย่างงานเฉลิมฉลองที่เผยแพร่โดยสถานีโทรทัศน์ TVB ของฮ่องกงเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มิ.ย. ที่ผ่านมาทั้งนี้ งานเฉลิมฉลองฮ่องกงคืนสู่กครองจีนในปีนี้จะมีผู้ดำเนินงาน 3 คน คือ ลิซ่า วัง (Lisa Wang), ลู่ฮ่าวหมิง (Luk Ho Ming) และ เจนิส ชาน ปุยยี (Janis Chan Pui-yee) และนอกจากหลิวเต๋อหัวแล้ว ดารานักร้องนักแสดงคนอื่นๆ ได้แก่ อลัน ทัม (Alan Tam), นิโคลัส เซียะ (Nicholas Tse), หลอเจียอิง (Law Kar Ying), นักเปียโนชาวจีนชื่อดัง หลางหล่าง (Lang Lang) และนักร้องผู้เข้าประกวดร้องเพลงในรายการ Project Superstar ของสิงคโปร์ในปี 2548 หย่งเอ๋อร์ (Vincy Chan) ก็ได้เข้าร่วมแสดงบนเวทีงานเฉลิมฉลองครบรอบฯ ครั้งนี้ด้วยที่มาข่าว : Hong Kong's Four Heavenly Kings are notreuniting on stage for anniversary gala