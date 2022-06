อบอุ่น! ชาวจีนช่วยกันซื้อแตงโมและบริจาคเงินให้คุณปู่ที่หาเงินรักษามะเร็งให้หลานสาว (มีคลิป)

“ขอบคุณที่ช่วยหนูและฝากบอกคุณปู่ให้รักษาสุขภาพด้วยนะคะ”





ทั้งนี้ หลานสะใภ้ของปู่จู ซึ่งเป็นแม่ของหนูน้อยเผยว่า หลังจากเข้ารับการรักษาลูกสาวของเธอมีอาการที่ดีขึ้นตามลำดับ

โดยปกติแล้วปู่จู จะใช้เวลากว่า 8 ชั่วโมง ในการตระเวนขับรถแทรกเตอร์ขายแตงโมราคา 20 หยวน (ประมาณ 100 บาท) รอบๆ เมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน ทว่าหลังจากหลานสาวที่น่ารักของเขา ถูกวินิจฉัยว่าป่วยเป็นซึ่งมีค่ารักษาสูงถึง 600,000 หยวน (ประมาณ 3,000,000 บาท) ปู่จูก็ตระหนักว่ารายได้ของลูกชายและเขาคงจะไม่เพียงพอสำหรับการจ่ายค่ารักษาปู่จูจึงตัดสินใจกลับบ้านเกิดที่เมืองไคเฟิงเพื่อไปรับจ๊อบเสริม โดยเขาได้ทิ้งรถขายแตงโมเอาไว้ พร้อมแนบคิวอาร์โค้ดและเขียนป้ายไว้ว่าทว่า 3 วันต่อมากลับเกิดเรื่องไม่คาดคิด เมื่อมีคนใจดีบริจาคเงินให้กว่า 20,000 หยวน (ประมาณ 100,000 บาท) ทั้งยังมีคนโพสต์เรื่องราวการขายแตงโมเพื่อหาเงินค่ารักษามะเร็งให้หลานสาวของปู่จูลงโซเชียลจนโด่งดัง ทำให้ประชาชนต่างแวะเวียนมาซื้อแตงโม เขียนข้อความให้กำลังใจและบริจาคเงินช่วยสมทบทุนค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้คนกว่า 3,000 คน ช่วยกันบริจาคเงินตั้งแต่ 50-2,000 หยวน (ประมาณ 250-10,000 บาท) และปู่จูกล่าวด้วยความซึ้งใจ สำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลานสาวตัวน้อยของปู่จูกล่าวเช่น “โลกใบนี้ช่างงดงาม การช่วยเหลือกันของผู้คนทำให้ฉันรู้สึกอบอุ่นมากๆ” และ “ประโยคที่ว่า ‘งานจะสำเร็จได้หากร่วมแรงร่วมใจกัน’ เป็นความจริง”อนึ่ง “มะเร็งนิวโรบลาสโตมา” เป็นมะเร็งในเด็กชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากพัฒนาการที่ผิดปกติของเซลล์ต้นกำเนิดระบบประสาท พบประมาณร้อยละ 6-10 ของมะเร็งในเด็ก โดยมักพบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่มา: ‘I will never forget the kindness’: Chinese man accidentally raises US$15,000 from self-service watermelon stall for granddaughter’s cancer treatment (SCMP)