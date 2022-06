โฆษกจีนลุยสหรัฐฯ ให้ร้ายโครงการริเริ่ม “เบลต์แอนด์โรด”

ด้านมุมมองของนักวิเคราะห์ นาย สือ อินหง ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการระหว่างประเทศประจำมหาวิทยาลัยเหรินหมินกรุงปักกิ่งระบุว่า ชาติตะวันตกปัดฝุ่นโครงการแข่งกับจีนในเวลาที่ “เบลต์แอนด์โรด” มาถึงจุดตกต่ำสุดในประวัติศาสตร์ ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์หลายคนเตือนว่า ภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจแดนมังกร ซึ่งยังถูกนโยบายโควิดเป็นศูนย์ และการสู้รบในยูเครนโถมทับ อาจทำให้โครงการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจีนตึงมือมากขึ้น ซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการต้านอิทธิพลของสหรัฐฯ โดยนายสือระบุว่า “เบลต์แอนด์โรด” หดตัวมาตั้งแต่ปี 2561 ดังนั้นจีนไม่ควรประมาท หรือด้อยค่า โครงการ ที่ไบเดนปัดฝุ่น

"เหล้าเก่าในขวดใหม่"

