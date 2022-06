การค้า ‘จีน-กลุ่มประเทศบริกส์’ ช่วง 5 เดือนแรก ทะลุ 1.3 ล้านล้านหยวน!

ศัพท์คำนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยจิม โอนีลล์ ในบทวิจัยในปี 2544 ชื่อ "The World Needs Better Economic BRICs" โดยชื่อบริกส์ได้ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการย้ายอำนาจเศรษฐกิจโลกจากกลุ่มพัฒนาแล้วอย่างจี7 (G7) มาสู่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาโดยอัตราดังกล่าวเร็วกว่าการเติบโตของการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของจีนในช่วงเดียวกันราว 3.8 จุด โดยปริมาณการส่งออกของจีนสู่ประเทศบริกส์อีก 4 แห่ง ช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.1 เมื่อเทียบปีต่อปี ขณะปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6ขณะร้อยละ 76.3 ของการนำเข้าของจีนจากประเทศบริกส์ แห่งอื่นๆ เป็นผลิตภัณฑ์พลังงานและการเกษตร รวมถึงสินแร่โลหะการค้าระหว่างจีนและกลุ่มประเทศบริกส์ต่างเกื้อหนุนซึ่งกันและกันอย่างมาก และคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องหลังความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าในกลุ่มประเทศบริกส์มีความก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่ง โดยในปัจจุบันกลุ่มประเทศบริกส์นี้มีส่วนส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพธรรมาภิบาลเศรษฐกิจโลก และกระตุ้นการฟื้นฟูและการพัฒนาคุณภาพสูงของเศรษฐกิจโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังมีการเรียกร้องการรักษาหน้าที่และเสริมสร้างการประสานนโยบายระดับมหภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจโลกอีกด้วยที่มาข่าว: การค้า ‘จีน-กลุ่มประเทศบริกส์’ ช่วง 5 เดือนแรก ทะลุ 1.3 ล้านล้านหยวนเว็บไซต์ข่าวซินหัวไทย Xinhuathai.com (21 มิ.ย. 2565)