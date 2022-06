ชม ‘แจกันโลกสวรรค์’ จักรพรรดิเฉียนหลง ถูกเคาะขายในงานประมูล กว่า 51 ล้านบาท!

พ่อได้ซื้อแจกันโบราณใบนี้มาในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 2523-2532) ในราคาไม่กี่ร้อยปอนด์

แจกันสุดงดงามใบนี้เป็นแจกันกระเบื้องสูง 60 ซม. อายุประมาณ 200 กว่าปี ประดิษฐ์ขึ้นช่วงราวคริสต์ศตวรรษที่ 18 (พ.ศ. 2244-2343) เป็นสมบัติในราชสำนักจักรพรรดิเฉียนหลง จักรพรรดิองค์ที่หกของราชวงศ์ชิง (พ.ศ. 2279-2338) ที่ก้นแจกันมีตราประทับหกอักขระประจำรัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง

สำหรับลวดลายบนแจกันทำจากเทคนิคใหม่โดยใช้ความร้อนเพื่อให้ได้เป็นสีน้ำเงิน สีทอง และสีเงิน โดยแจกันจะต้องถูกเผาที่อุณหภูมิประมาณ 1,200 องศาเซลเซียส จนได้เฉดสีน้ำเงินโคบอลต์

จนในที่สุดแจกันโลกสวรรค์ใบนี้ก็ถูกเคาะขายในราคา 1.2 ล้านปอนด์ (ประมาณ 51 ล้านบาท) ซึ่งเป็นราคาสูงกว่าประมาณ 1,000 เท่า จากราคาที่เจ้าของแจกันซื้อมาไม่กี่ร้อยปอนด์ (หลักหมื่นบาท) แสดงให้เห็นว่าแจกันเครื่องเคลือบดินเผาใบนี้นั้นเป็นวัตถุโบราณชิ้นหนึ่งที่ล้ำค่าและงดงามที่สุดในโลก

สำนักการประมูล Dreweatts ในสหราชอาณาจักร เปิดเผยว่า ผู้นำแจกันโบราณเข้าร่วมการประมูล เล่าว่า เขาได้รับมรดกแจกันโบราณจากพ่อซึ่งเป็นศัลยแพทย์โดยไม่ทราบว่าแจกันมีคุณค่าสูงล้ำจึงเก็บไว้ในห้องครัวมาตลอด จนมีผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุโบราณมาพบเข้าขณะที่สีด้านในของลวดลายตกแต่งโทนสีเทอร์ควอยซ์ (เฉดสีที่สวยงามของสีฟ้า เขียวฟ้า เขียวและเขียวเหลือง) และสีด้านนอกของลวดลายเป็นสีทองกับสีเงิน เกิดขึ้นในกระบวนการเผาในเตาเผาสำหรับเคลือบสีจึงมีนักสะสมมากมายจากจีน ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ให้ความสนใจเข้าร่วมการประมูลแจกันที่งดงามวิจิตรและหายากมากใบนี้ปัจจุบันมีวัตถุโบราณหายากอีกมากมายที่ถูกขุดค้นพบและมีมูลค่าสูงระฟ้า อย่างเช่น ชามจีน และ จานอิตาลี ในเดือนมีนาคมปีที่แล้ว ภาชนะลายครามของจีนสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 ที่เจ้าของซื้อมาในราคา 35 ดอลลาร์ (ประมาณ1,200 บาท) ถูกเคาะขายในงานประมูลที่ราคา 721,800 ดอลลาร์ (ประมาณ25 ล้านบาท) และอีกไม่กี่เดือนต่อมา จานอิตาลีสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16 ก็สามารถประมูลได้มูลค่ากว่า 1.7 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 59 ล้านบาท) ซึ่งคิดเป็น 10 เท่าของราคาที่เจ้าของสมบัติโบราณได้ซื้อมาที่มาข่าว: Rare 18th-century Chinese vase kept in kitchen sells for $1.8million at auction