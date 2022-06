ยิ่งกว่าละคร! ชายแต่งงานมา 16 ปี เพิ่งรู้ว่าลูกทั้ง 3 คนไม่ใช่ลูกแท้ๆ แถมเจอภรรยาตอกกลับอย่างเจ็บแสบ

นายเฉินกล่าว โดยตลอดระยะเวลาที่แต่งงานกับนางอี๋ว์ นายเฉินไม่ค่อยได้อยู่บ้าน เนื่องจากต้องไปทำงานต่างถิ่นเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว แต่เขาจะโทรศัพท์และวิดีโอคอลมาหานางอี๋ว์อย่างสม่ำเสมอทว่าระยะหลังภรรยาของเขาเริ่มทำตัวแปลกไป เธอบอกว่าเธออยากออกไปทำงานนอกบ้าน ซึ่งไม่ว่านายเฉินจะห้ามอย่างไร นางอี๋ว์ก็ยืนกรานที่จะออกไปทำงานเสียให้จงได้ รวมทั้งยังไม่ยอมรับโทรศัพท์อยู่บ่อยๆวันหนึ่งนายเฉินจึงตัดสินใจเช็คตำแหน่งโทรศัพท์มือถือของภรรยา ซึ่งพบว่านางอี๋ว์กำลังอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง นายเฉินจึงไปที่โรงแรมและคอยที่หน้าโรงแรมตลอดทั้งคืนจนเช้าถึงได้พบว่าภรรยาของเขาหนีมาอยู่กับชายอื่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เริ่มดิ่งลงเหว พิรุธหลายๆอย่างดลใจให้นายเฉินตัดสินใจตรวจดีเอ็นเอลูกสาวคนสุดท้อง ซึ่งผลที่ได้ก็ทำเอาใจสลายแต่ด้วยความรักที่มีต่อลูกๆ รวมทั้งเห็นแก่ความสัมพันธ์ที่มีมานานกับนางอี๋ว์ นายเฉินจึงให้อภัยและหวังว่าภรรยาของเขาจะกลับใจ แต่ที่ไหนได้นางอี๋ว์กลับหนีออกไปอีกครั้ง ทั้งยังขู่อีกว่างานนี้ทำเอานายเฉินโกรธจัด เขาตัดสินใจพาลูกสาวอีก 2 คน ไปตรวจดีเอ็นเอและได้พบกับความจริงสุดช็อกภายหลังนายเฉินหวังที่จะเคลียร์กับนางอี๋ว์ แต่หลังจากภรรยารู้ว่าเขาแอบไปตรวจดีเอ็นเอมา ก็โกรธจัดพร้อมกล่าวตำหนิและขาดการติดต่อไป นายเฉินพยายามตามหานางอี๋ว์เท่าไหร่ก็ไม่พบ จึงต้องหันไปพึ่งสื่อแทน ซึ่งหลังจากออกสื่อได้ไม่นาน ภรรยาของเขาก็ออกมาตอบโต้ภรรยาของนายเฉินกล่าวกับนักข่าว จากการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ทั้งยังวิจารณ์เรื่องที่นายเฉินจะฟ้องหย่าอีกว่าเช่น “สามีจะเสียใจแค่ไหน! นางอี๋ว์ป่วยทางจิตหรือเปล่า?” “นายเฉินสามารถรับค่าชดเชยจากการยื่นฟ้องร้องต่อศาล แต่เขาจะเยียวยาหัวใจที่แตกสลายของตัวเองได้อย่างไร?”นอกจากนี้ ทนายยังออกมาแสดงความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าวว่าทนายความแซ่โจว จากสำนักงานกฎหมายเป่ยจิง จงฉือ (Beijing Zhongchi) กล่าวกับสถานีวิทยุและโทรทัศน์เจียงซี พร้อมเสริมว่าทั้งนี้ การฟ้องหย่าระหว่างนายเฉินกับนางอี๋ว์กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีที่มา: Man in China seeks divorce from wife of 16 years after paternity tests reveal 3 daughters he raised are not his children (SCMP)