ฉลาดเป็นกรด! ตูบหุงข้าวได้ตามคำสั่ง (มีคลิป)

“ลัคกี้ช่วยเปิดสวิตช์ไฟให้หน่อยได้ไหม ฉันต้องใช้เวลาในการทดสอบกรดนิวคลีอิกอีกนานเลย”

“เก่งมากลัคกี้! กลับบ้านไปฉันจะเตรียมของอร่อยๆให้นะ”

“แต่ลัคกี้จะฟังแค่คำสั่งของผมเท่านั้น” “ดูเหมือนว่ามันจะไม่เข้าใจสิ่งที่ภรรยาของผมพูด”





โดย นายโจวได้ซาวข้าวทิ้งไว้ก่อนที่จะออกไปจ่ายตลาด ซึ่งข้างๆตลาดมีการตรวจกรดนิวคลีอิกในวันนั้น เขาจึงเข้ารับการทดสอบแต่กลับใช้เวลานานกว่าที่คาด ประกอบกับนายโจวกลัวว่าจะกลับบ้านไปแล้วอาจจะหุงข้าวให้ลูกไม่ทัน เขาจึงวานให้เจ้าลัคกี้ช่วย...นายโจวบอกลัคกี้ผ่านกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ในบ้านลัคกี้พอได้ยินดังนั้นก็รีบลุกขึ้น ยืดตัวขึ้นไปยืนเกาะเคาน์เตอร์ครัว ใช้อุ้งเท้าหน้ากดปุ่มเปิดสวิตช์ปลั๊กพ่วงที่มีปลั๊กของหม้อหุงข้าวเสียบอยู่ ต่อจากนั้นนายโจวก็ขอให้ลัคกี้ไปกดปุ่มหม้อหุงข้าวแม้นายโจวจะมั่นใจว่าสุนัขสุดที่รักของเขาสามารถเปิดสวิตช์ไฟได้เพราะเขาเคยฝึกมันมาก่อน อย่างไรก็ตามนี่เป็นครั้งแรกที่เขาสั่งให้ลัคกี้กดปุ่มเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้านายโจวจึงต้องพูดย้ำซ้ำๆ เพื่อบอกให้ลัคกี้กดปุ่มหม้อหุงข้าวด้านลัคกี้ก็พยายามใช้อุ้งเท้ากดปุ่มอีกครั้ง ซึ่งสุดท้ายก็สามารถกดปุ่มหุงข้าวได้สำเร็จภายหลังนายโจวเผยว่า ปัจจุบันลัคกี้อายุ 6 ปีแล้ว เขาเลี้ยงลัคกี้ตั้งแต่ยังเป็นลูกสุนัข ซึ่งลัคกี้ได้รับการฝึกฝนหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการกดชักโครก การคาบของ การเปิด-ปิดก๊อกน้ำและสวิตช์ไฟ รวมทั้งการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถ ซึ่งใช้เวลาสอนเพียงไม่กี่นาที ลัคกี้ก็สามารถทำได้แล้ว เรียกว่าฉลาดและเรียนรู้ได้ไวมากๆโจวยังกล่าวอีกว่า เขาและลัคกี้รู้ใจกันเป็นอย่างดีทั้งยังเสริมว่าเช่น “เราสามารถกินอาหารฝีมือสุนัขได้จริงๆ” “นี่ใช่ฮัสกี้จริงๆไหมเนี่ย?” และ “ฮัสกี้เข้าใจภาษามนุษย์ด้วยเหรอ? ประหลาดใจมากๆเลย”ทั้งนี้ นายโจวยังเผยเคล็ดลับในการฝึกสุนัขว่า เจ้าของจะต้องมีเวลา มีความอดทนในการเรียนรู้และเข้าใจในพฤติกรรมของสุนัข รวมทั้งต้องหมั่นฝึกฝนสุนัขอย่างเป็นประจำที่มา: Pet husky dog in China learns how to cook a meal for owner after figuring out how to turn on an electric rice cooker(SCMP)