ปวดใจ! ตี๋น้อยวัย 2 ขวบต้องอยู่ใน ‘กรง’ รถเข็น นานร่วม 10 ชม. ทุกวัน (มีคลิป)

“ฉันรู้ว่า ลูกต้องทนทรมานเมื่ออยู่กับฉัน แต่ถ้าเขาไม่ออกมากับฉัน เขาอาจจะต้องเจอเรื่องที่แย่ยิ่งกว่านี้”

แม้เธอเสียใจที่ต้องจับลูกขังไว้ในกรงตะลอนไปตามที่ต่างๆ แต่เธอก็คิดว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้ว สำหรับเธอและลูกในตอนนี้

“เขาไม่ช่วยเหลืออะไรเลย ฉันต้องดิ้นรนอย่างสุดกำลังที่มี เพื่อลูกและสร้างฐานะครอบครัวที่ดีกว่านี้”





ภายหลังชาวเน็ตจำนวนมากต่างแสดงความคิดเห็น

โดย ด้านล่างของรถเข็นขายขนม ถูกจัดเป็นที่สำหรับตี๋น้อย ซึ่งทำได้เพียงนั่ง หรือ นอนเท่านั้น ตี๋น้อยต้องแกร่วอยู่ใน ‘กรง’ ตลอดทั้งวันทุกวันรอแม่ขายของจนหมด ยกเว้นช่วงที่ไม่ค่อยมีลูกค้า แม่ของตี๋น้อย จึงจะยอมปล่อยให้ลูกชายออกมาวิ่งเล่นด้านนอกแม้กรงจะสะอาดสะอ้าน ทั้งยังมีผ้าห่มนุ่มๆ มีของเล่นและขนมเตรียมพร้อมไว้อยู่ด้านใน แต่ผู้ที่เห็นภาพดังกล่าว ล้วนเกิดคำถามว่าแต่สุดท้าย เมื่อทราบเหตุผลที่แท้จริง หลายคนก็รู้สึกเศร้าใจกับความจริงที่น่ารันทดหลังจากแม่ของตี๋น้อยแต่งงาน เธอก็มีลูก 2 คน โดยตี๋น้อยเป็นลูกคนเล็ก เธอต้องดิ้นรนหาเลี้ยงครอบครัวตัวเป็นเกรียวอยู่ตัวคนเดียว เพราะสามีไม่ยอมทำงาน ไม่สนใจทำมาหากิน วันๆเอาแต่เล่นเกมแม่ของตี๋น้อยจึงกังวลว่า หากปล่อยตี๋น้อยไว้กับพ่อ...เด็กจะลำบากและอาจมีปัญหามากกว่านี้ เธอจึงต้องพาตี๋น้อยออกไปขายขนมกับเธอนอกจากนี้ เธอยังฝันที่จะมีครอบครัวที่สมบูรณ์ เนื่องจากเธอมาจากครอบครัวพ่อเลี้ยงเดี่ยว เธอจึงพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกๆ มีครอบครัวที่สมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้เช่น “ลูกและแม่ที่น่าสงสาร ถ้าฉันสามารถทำความปรารถนาอย่างหนึ่งให้เป็นจริงได้ ฉันอยากจะช่วยจัดหาสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตให้กับพวกเขา เพื่อให้ชีวิตพวกเขาสบายขึ้นมีเรี่ยวแรงต่อสู้ชีวิตต่อไป” และ “ช่างน่าสงสาร พวกเรามีสถานรับเลี้ยงเด็กที่ราคาไม่แพงบ้างไหม?”แต่ก็มีชาวเน็ตบางรายที่คิดว่า ไม่ว่าอย่างไร เด็กก็ไม่ควรต้องมาตกอยู่ในสภาพแบบนี้ทั้งนี้ ปัจจุบันจีนกำลังเผชิญกับวิกฤติประชากรโดยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในขณะที่อัตราการเกิดลดลงๆ เนื่องจากกระแสคู่รักจำนวนมากตัดสินใจไม่มีบุตร เพราะยังไม่เห็นทางเลือกในการดูแลเด็กที่เหมาะสมยกตัวอย่าง รายงานข่าวของสื่อจีนอย่าง Sixth Tone เผยว่า ในปี 2021 นครเซี่ยงไฮ้ มีเด็กเกิดใหม่จำนวน 116,000 คน แต่สถานรับเลี้ยงเด็ก สามารถรองรับเด็กได้เพียง 14,600 คนเท่านั้นด้วยช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานดังกล่าว ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองต้องจ่ายให้สถานรับเลี้ยงเด็กนั้นมีราคาสูงจนครอบครัวที่ยากจนจำนวนมากรวมทั้งแม่ของตี๋น้อยเอื้อมกันไม่ถึงที่มา: Boy held in ‘cage’ while mother works puts spotlight on inadequate childcare options in China (SCMP)