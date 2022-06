สาวน้อยมหัศจรรย์! ฝึกเต้นบัลเลต์ด้วยตนเองในร้านขายหมู จนเป็นไวรัล (มีคลิป)

“ถ้าเธอชอบเต้น ผู้ใหญ่อย่างเราก็ควรสนับสนุน”

ครอบครัวของเสี่ยวอวิ๋นเอ๋อร์ อยู่ในหมู่บ้านน่าตั๋ว หนึ่งในหมู่บ้านที่ห่างไกลและยากจน ในมณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) หมวยน้อยหลงรักการเต้นตั้งแต่มีอายุเพียง 7 ปีเธอเรียนรู้การเต้นบัลเลต์ด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต และใช้ร้านขายหมูของแม่เป็นที่ฝึกซ้อมในวันที่ เสี่ยวอวิ๋นเอ๋อร์ ไม่ได้ไปโรงเรียนก็ต้องตื่นตั้งแต่เช้ามืดเพื่อไปช่วยแม่ขายหมู แม้จะต้องตื่นเช้า แต่เธอก็มีความสุขมาก เพราะจะได้เต้น โดยในช่วงเวลาที่ลูกค้าไม่พลุกพล่าน แม่ของเธอจะช่วยเธอยืดกล้ามเนื้อ กดขาและนับจังหวะ ซึ่งใครที่มาซื้อหมูที่ร้านก็จะได้เห็นเสี่ยวอวิ๋นเอ๋อร์ฝึกท่าพื้นฐานต่างๆ เช่น การตีลังกา การทำสะพานโค้ง เป็นต้นบ่อยครั้งผู้คนที่สัญจรไปมาต่างมองว่าเสี่ยวอวิ๋นเอ๋อร์ทำอะไรแปลกๆ ต่างไปจากเด็กทั่วไป แต่แม่ของเธอไม่คิดเช่นนั้น เธอสนับสนุนลูกสาวเต็มที่และมักจะอัดคลิปวิดีโอของลูกลงยูทูป (Youtube) เสมอนางหลี่กล่าวความจริงแล้วพรสวรรค์ของเสี่ยวอวิ๋นเอ๋อร์ ถูกพบครั้งแรกโดยครูอนุบาลของเธอ หลังทราบว่าเธอเรียนรู้การเต้นจากการดูคลิปวิดีโอเพียงเท่านั้น ครูจึงแนะนำให้นางหลี่ ส่งเสี่ยวอวิ๋นเอ๋อร์ไปเรียนเต้นอย่างจริงจัง ดังนั้น เมื่อเสี่ยวอวิ๋นเอ๋อร์ มีอายุได้ 8 ปี นางหลี่จึงส่งเธอไปเรียนบัลเลต์ ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงถึง 2,000 หยวน (ประมาณ 10,000 บาท) ต่อเทอม ด้วยสถานะการเงินของครอบครัวในขณะนั้น ที่มีเพียงพ่อของเสี่ยวอวิ๋นเอ๋อร์ ซึ่งทำงานเป็นคนขับรถบรรทุก ต้องหาเลี้ยงครอบครัวเพียงลำพัง เสี่ยวอวิ๋นเอ๋อร์จึงไปเรียนบัลเลต์ได้แค่เทอมเดียว แต่เธอก็ยังคงเรียนรู้และฝึกฝนด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอต่อมาเมื่อนางหลี่ ได้เปิดร้านขายหมู สถานะการเงินของครอบครัวก็ดีขึ้น นางหลี่จึงหวังที่จะส่งเสี่ยวอวิ๋นเอ๋อร์ไปเรียนเต้นอีกครั้ง หากต้องพบกับความผิดหวัง เมื่อถูกครูปฏิเสธ เนื่องจากพวกเขารู้สึกว่า ลูกสาวของเธอมีความสามารถและมีพรสวรรค์ไม่เหมาะที่จะมาเรียนในชั้นเรียนพื้นฐาน ควรได้เรียนกับครูเก่งๆ ในปักกิ่ง หรือคุนหมิง ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลมากกว่าแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดี เมื่อนางหลี่ได้พบกับเพื่อนของจางผิง อาจารย์จากสถาบันการเต้นแห่งปักกิ่ง (Beijing Dance Academy) ที่เป็นแหล่งสร้างนักเต้นชั้นนำของประเทศจีน ผู้ดำเนินโครงการร่วมกับสามี ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ ในพื้นที่ยากจน แต่มีพรสวรรค์ด้านการเต้นเสี่ยวอวิ๋นเอ๋อร์ จึงได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมโครงการ เธอได้รับการฝึกฝนอย่างหนัก จนต้องเสียน้ำตาอยู่บ่อยครั้ง แต่เพราะความฝันเธอจึงตั้งใจและอดทน ในไม่ช้าทักษะการเต้นบัลเลต์ของเธอก็พัฒนาอย่างรวดเร็วเช่น “หากคุณมีความฝัน สักวันลูกเป็ดขี้เหร่จะกลายเป็นหงส์ได้อย่างแน่นอน” “สู้ๆ ขอให้ฝันเป็นจริง” และ “สาวน้อยคนนี้ช่างโชคดีเสียจริง”ที่มา: Girl in China who learnt to dance watching videos online becomes a star after recording of her practice in a pork shop goes viral (SCMP)