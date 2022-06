‘ทังเหวย’ ดาราหญิงจีนที่เคยเล่นบทสุดเร่าร้อนจนโดนแบน สู่นางเอกโกอินเตอร์

‘เล่ห์ราคะ’ ได้เล่าเรื่องราวของหญิงสาวที่ต้องใช้ความบริสุทธิ์ของตัวเองเข้าแลกในการล่อลวงคนขายชาติมาสังหาร จากบทบาทการแสดงที่โดดเด่นจุดกระแสฮือฮาเช่นนี้ทำให้ทังเหวยได้รับรางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากงานประกาศรางวัลม้าทองคำ (Golden Horse Awards) (รางวัลที่มอบให้กับภาพยนตร์ภาษาจีนซึ่งมาจากทั้ง ฮ่องกง, ไต้หวัน และจีนแผ่นดินใหญ่)

คือภาพยนตร์ฮ่องกงแนวโรแมนติกเรื่อง Crossing Hennessy

จากนั้นเธอก็ให้กำเนิดลูกสาวตัวน้อยในปีพ.ศ. 2559

ทังเหวย ปาร์คแฮอิล นักแสดงชาวเกาหลีที่ได้แสดงนำกับเธอ และปาร์คชานวุคก็ได้เข้าร่วมเดินพรมแดงในงานเทศกาลภาพยนตร์ฯ เมืองคานส์นี้ และจากผลการประกาศรางวัลฯ ปาร์คชานวุค ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม รวมทั้งทังเหวยเองก็ได้รับเสียงชื่นชมมากมายจากบทบาทนักแสดงนำของเธอ

เส้นทางสู่ดวงดาวของทังเหวย นักแสดงหญิงสุดสวยผู้นี้ช่างไม่ธรรมดาจริงๆ เชื่อว่าจากนี้ไปด้วยฝีมือการแสดงระดับโกอินเตอร์

จะทำให้เธอมีผลงานการแสดงที่โดดเด่นมากขึ้นและชนะรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมระดับโลกอย่างแน่นอน

เกิดในนครหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของประเทศจีน จบการศึกษาจาก The Central Academy of Drama วิทยาลัยการละครในกรุงปักกิ่ง หลังจากที่เธอทำงานเป็นนางแบบและรับบทเป็นตัวประกอบในละครโทรทัศน์เรื่องหนึ่ง อีกทั้งยังเธอเคยเป็นนักแสดงละครเวทีและจิตรกรมาก่อน ก็ทำให้เธอหลงรักการแสดงขึ้นมาในทันใดโดยผู้กำกับชาวฮ่องกง ไอวี่ โฮ (岸西) ในการแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้ ทังเหวยต้องฝึกฝนภาษาจีนท้องถิ่นกวางตุ้งให้คล่องแคล่วในการรับบทเป็นเด็กผู้หญิงที่คบหากับคู่นัดบอดของเธอ ซึ่งรับบทโดย จางเสวียโหย่ว (张学友) นักแสดงชายชาวฮ่องกง จากภาพยนตร์เรื่องนี้ ทำให้ทังเหวยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากงานม้าทองคำ, รางวัลภาพยนตร์ฮ่องกง (Hong Kong Film Awards) และรางวัลสมาคมวิจารณ์ภาพยนตร์ฮ่องกง (Hong Kong Film Critics Society Awards)จากนั้น เธอก็มีผลงานการแสดงในภาพยนตร์หลายเรื่องอย่างต่อเนื่อง รวมถึงหลังแต่งงานแล้วในปีพ.ศ. 2561ซึ่งตลอด 59 นาทีของภาพยนตร์เรื่องนี้ประกอบด้วยฉากความฝัน 3 มิติที่ถ่ายทำในเทคเดียวอย่างต่อเนื่องสำหรับผลงานการแสดงคิวต่อไปของทังเหวยคือWonderland จะเปิดตัวในแพลตฟอร์มดูหนังยอดนิยมอย่าง Netflix ด้วย กล่าวกันว่าเนื้อหาภาพยนตร์เรื่องนี้อิงจากโลกเสมือนจริงที่ผู้คนสามารถกลับมาพบปะกับคนที่พวกเขาอาจไม่ได้พบกันอีกครั้งผ่านปัญญาประดิษฐ์ที่มาข่าว: Who is Tang Wei, star of Cannes festival hit Decision to Leave?Chinese actress has been in movies with Marvel’s Tony Leung and Chris Hemsworth