จีนผูก ‘หยวนดิจิทัล’ กับ ‘บัตรนักเรียน’! ประเดิมใช้ที่โรงเรียนไหหลำ ช่วยคุมการใช้เงิน การโทรศัพท์ของเด็กๆ

เมื่อไม่นานมานี้ โรงเรียนมัธยมไห่หนาน หลู่ซวิ่น ในเมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) ได้เปิดตัว

“บัตรนักเรียนอัจฉริยะหยวนดิจิทัล”

ซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารระหว่างนักเรียนและผู้ปกครอง ดูแลการใช้จ่ายของเด็ก และการโทรศัพท์ ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการจีนไม่อนุญาตให้นักเรียนนำโทรศัพท์มือถือไปโรงเรียน

โดยบัตรนักเรียนอัจฉริยะหยวนดิจิทัลดังกล่าว เป็นอุปกรณ์ทรงสี่เหลี่ยมที่มีขนาดใกล้เคียงกับโทรศัพท์มือถือขนาดเล็กด้วยซิมการ์ดพิเศษ ผู้ปกครองสามารถโอนเงิน กำหนดวงเงินและควบคุมการใช้งานได้ง่ายๆ ผ่านทางแอปพลิเคชันของหยวนดิจิทัล รวมทั้งสามารถเข้าชมบันทึกการใช้จ่ายของบุตรหลานได้อีกด้วย โดยเด็กนักเรียนสามารถใช้จ่ายเงินหยวนดิจิทัลเฉพาะที่ร้านค้าที่กำหนดเท่านั้น นอกจากนี้ เด็กๆ สามารถโทร.เข้าหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกคัดเลือกมาให้เท่านั้น ขณะที่ผู้ปกครองสามารถจำกัดหมายเลขในการโทร.เข้าไปยังอุปกรณ์ เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆ ถูกคุกคามจากมิจฉาชีพและคนแปลกหน้าสำหรับบัตรนักเรียนอัจฉริยะหยวนดิจิทัลนี้ทั้งนี้ เงินหยวนดิจิทัลออกโดยธนาคารประชาชนจีน (PBOC) ซึ่งเป็นธนาคารกลาง โดยเริ่มดำเนินการวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ปี 2014 และเปิดตัวเมื่อปลายปี 2019 ปัจจุบันจีนได้กำหนดเขตทดลองการใช้หยวนดิจิทัลทั้งสิ้นกว่า 20 เมือง/เขต จากข้อมูล ณ ปลายปี 2021 รวบรวมโดยธนาคารกลางจีน ระบุธุรกรรมเงินหยวนดิจิทัลมีมูลค่าสูงประมาณ 87.57 พันล้านหยวน (13.75 เหรียญสหรัฐ) โดยมีกระเป๋าเงินหยวนดิจิทัลบุคคล 261 ล้านราย เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากเดือน ต.ค.ในปีเดียวกัน ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอนาคต และทำให้จีนกลายเป็นผู้นำโลกในด้านสกุลเงินดิจิทัลที่มา : China’s digital yuan goes to school with student card that gives parents control over spending (yahoo.com)