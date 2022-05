หรูหราหมาเห่า! หนุ่มจีนทุ่มเงินหลักล้าน เนรมิตคฤหาสน์ พร้อมสระว่ายน้ำ สวนสนุก ฯลฯ ให้น้องหมาแสนรัก

“ผมไม่ได้ซื้อกระเป๋า หรือ เสื้อผ้าแพงๆ ผมใช้เงินไปกับสุนัข” นายโจวกล่าว





นายโจวใช้เวลากว่า 3 ปี ในการสร้างบ้านสุดหรูหราสำหรับสุนัขดังกล่าว ในซวีอี๋ มณฑลเจียงซู โดยภายในบ้านประกอบไปด้วย เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ตู้กดน้ำ เครื่องเป่าขน ลิฟต์ และห้องน้ำสำหรับสุนัขนอกจากนี้ด้วยความกลัวว่าสุนัขจะเบื่อ นายโจวจึงติดตั้งเครื่องเล่นและจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเสิร์ฟความบันเทิงให้สุนัขถึงที่ เช่น ชิงช้า สไลเดอร์ ชิงช้าสวรรค์ขนาดเล็ก รถของเล่น โปรเจคเตอร์สำหรับชมภาพยนตร์ สระว่ายน้ำ ห้องดิสโก้ หรือแม้กระทั่งตู้ขายของอัตโนมัติเล็กๆ รวมทั้งยังจัดปาร์ตี้ริมสระน้ำให้สุนัขอีกด้วยความรักสุนัขของนายโจว ทำให้เขาหมดเงินส่วนใหญ่ไปกับสุนัขความจริงแล้ว นายโจวไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างบ้านให้สุนัขหรูหราจนกลายเป็นคฤหาสน์ขนาดย่อมแบบนี้ แต่เพราะคอมเมนต์เชิงลบและแรงกดดันต่างๆ จากผู้ติดตามกว่า 8.5 ล้านคนในโต่วอิน(ติ๊กต๊อกเวอร์ชั่นจีน) ของเขา ที่วิจารณ์เรื่องบ้านของสุนัข เช่น ทำไมประตูถึงไม่ติดกลอนคู่ (ตุ้ยเหลียน) สุนัขหน้าตาดูเบื่อๆนะ ควรเพิ่มของเล่นให้สุนัขและควรเพิ่มข้าวของเครื่องใช้ในบ้านด้วย ทำให้นายโจวตัดสินใจแก้แปลนบ้านสุนัขหลังเดิม และเพิ่มข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ แบบชุดใหญ่ไฟกระพริบในการสร้างสวนสนุก ที่มีทั้งรถไฟเหาะและรถไฟขนาดเล็กสำหรับสุนัข พร้อมสระน้ำขนาดใหญ่ บนที่ดินขนาด 5,000 ตารางเมตรเช่น “ฉันรู้สึกว่าชีวิตของฉันไม่สะดวกสบายเท่ากับสุนัขของเขาเลย” และ “พี่โจว พี่ขาดสุนัขหรือเปล่า? ฉันอยากอยู่ในบ้านของพี่”ที่มา: Man in China spends small fortune on mini dog mansion with a disco, pool and roller coaster for his pets (scmp.com)