ไม่น่าเชื่อ! สาวขายข้อความ ‘บอกฝันดี’ ทำเงินได้เป็นแสน

จากความเหงาและอาการนอนไม่หลับ ทำให้ เวิง ปี้อิง (翁碧英) หรือจิ่วเหม่ย (玖妹) หญิงวัย 35 ปี จากมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) คนนี้ปิ๊งไอเดีย ริเริ่มการขาย

ข้อความ ‘บอกฝันดี’

ซึ่งสร้างรายได้ให้เธอมากกว่า 30,000 หยวน หรือราว 150,000 กว่าบาท และกลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์









ย้อนกลับไปในปี 2012 จิ่วเหม่ยมีภาวะเครียดสะสมจากการทำงานที่บริษัทอีคอมเมิร์ซแห่งหนึ่ง ในเซี่ยงไฮ้ เพราะความกดดันในตัวเองสูง บวกกับนิสัยที่ไม่ชอบรบกวนผู้อื่น เธอจึงเลือกที่จะเก็บเรื่องราวต่างๆ ไว้ในใจ จนมีอาการนอนไม่หลับ รู้สึกเหงาและอยากหาคนรับฟังกลางดึกคืนหนึ่งเธอกลับพบว่า ไม่ได้มีเพียงเธอเท่านั้นที่มีอาการดังกล่าว หากแต่มีคนหนุ่มสาวจำนวนมากที่ทำงานอยู่ในเมืองและต้องเผชิญกับความเหงา เพราะไม่สามารถหาคนรู้ใจ หรือคนที่สามารถแบ่งปันเรื่องราวในชีวิตได้ เธอคิดว่าคงจะดีถ้ามีหนทางที่จะสามารถเชื่อมโยงคนเหล่านี้เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อไว้พูดคุยและติดต่อกันจิ่วเหม่ย จึงตัดสินใจเปิดร้านในเถาเป่า (Taobao) แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชื่อดังจากบริษัทยักษ์ใหญ่แดนมังกรอย่างอาลีบาบา ในเดือน มี.ค.ของปีดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่าซึ่งใครจะคิดว่า 10 ปีต่อมา ไอเดียข้อความบอกฝันดี ในราคา 1 หยวน หรือราว 5 บาท จะกลายเป็นที่นิยมและทำเงินได้เป็นแสนบาทโดยข้อความที่เธอส่งให้นั้นมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งอีโมจิ ข้อความสั้นๆ และข้อความยาวๆ กว่า 200 ตัวอักษร ส่วนลูกค้าที่ร้านของเธอนั้นมีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ต้องการส่งข้อความหาคนที่แอบชอบ ลูกค้าที่ขอให้เธอช่วยส่งข้อความเกลี้ยกล่อมภรรยาให้อนุญาตให้ไปเที่ยว หรือข้อความที่แม่ฝากส่งให้ลูกระหว่างที่ทะเลาะกัน รวมทั้งลูกค้าที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรงต่างๆ ที่ต้องการให้เธอส่งข้อความให้กำลังใจพวกเขา นอกจากนี้ ยังมีลูกค้าที่เป็นเด็กจากครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว และชาว LGBTQ อีกด้วยจิ่วเหม่ย กล่าวข้อความบอกฝันดีของจิ่วเหม่ยมีความหมายต่อใครหลายคน เพราะเธอเป็นเหมือนเพื่อนที่คอยรับฟังความในใจของพวกเขา ทั้งยังสร้างพลังบวก คอยให้กำลังใจ ปลอบประโลมจิตใจ เป็นเพื่อนคลายเหงา จนมีคนบอกว่าไม่เพียงเท่านั้น มันยังช่วยให้ตัวเธอเองคลายเหงาด้วยเช่นกันเนื่องจากหลายคนมองว่า เธอแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลย เพราะการส่งข้อความนั้นแสนจะง่ายดาย ดังนั้นการขายข้อความในราคา 1 หยวนต่อชิ้น ก็ดูจะได้กำไรมากเกินไปหน่อยด้านจิ่วเหม่ย กล่าวว่า ความจริงแล้วงานนี้ไม่ได้สบายขนาดนั้น กลับกันมันใช้เวลาและใช้พลังงานเป็นอย่างมาก อีกทั้งเธอก็ไม่ได้คาดหวังเรื่องรายได้ แต่ถ้าพูดตามตรง เงิน 30,000 กว่าหยวนที่ได้จากการขายข้อความบอกฝันดีในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เงินจำนวนนี้คงไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต อีกทั้งเธอยังต้องพบกับคำสั่งซื้อแปลกๆ เช่น คำสั่งซื้อที่ไม่เปิดเผยตัวตน ข้อความเตือนเร่งให้ชำระหนี้ คำสาปแช่งศัตรู จนทำให้เธอต้องตกอยู่ในสถานการณ์กระอักกระอ่วน เผชิญกับกระแสความโกรธเกรี้ยว ไปถึงถูกขมขู่ว่าจะแจ้งตำรวจให้มาดำเนินคดีกับเธออีกด้วยหากแต่ช่วงที่เธอปิดร้าน ลูกค้าประจำกลับทักหาเธอเป็นจำนวนมาก พร้อมให้กำลังใจ และบอกว่าพวกเขายังอยากซื้อข้อความของเธออีก สุดท้ายจิ่วเหม่ย จึงตัดสินใจกลับมาเปิดร้านอีกครั้งทั้งนี้ ปัจจุบันร้านของเธอมีคำสั่งซื้อประมาณ 40 รายการทุกคืน และบางช่วงอาจมีคำสั่งซื้อมากกว่า 300 ข้อความต่อวันที่มา : ‘Like a lighthouse for the lonely’: Chinese woman sells over 30,000 goodnight text messages at 15 US cents each to people needing comfort (SCMP)