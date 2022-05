แม่ปลื้ม! ลูกสาววัย 14 ทุบกระปุกให้ยืมเงินเกือบแสนบาท แต่มีข้อแม้ต้องจ่ายคืนเป็นสามเท่า (มีคลิป)

ด้วยภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องแบกรับภายในครอบครัว ซึ่งบางครั้งปัญหาทางการเงินก็อาจจะเกิดโดยไม่คาดคิด คุณแม่แซ่จ้าว วัย 35 ปี ผู้ขายปลาที่ตลาดสดท้องถิ่น ในหนานทง มณฑลเจียงซู จึงตัดสินใจเอ่ยปากขอยืมเงินจากลูกสาว วัย 14 ปี แต่เธอกับต้องตกตะลึง เมื่อเห็นลูกสาวควักเงินเก็บออกมาเกือบแสนบาท กลายเป็นที่สนใจของชาวเน็ตจำนวนมาก





คุณแม่กล่าว หลังลูกสาวสุดมัธยัสถ์คนนี้ มีเงินเก็บมากถึง 17,000 หยวน (ราว 85,000 บาท) ซึ่งเงินดังกล่าวเป็นเงินที่ลูกสาวเก็บหอมรอมริบจากอั่งเปาช่วงเทศกาลตรุษจีน ค่าขนม และค่าช่วยเธอทำงานบ้านเนื่องจากเธอเพิ่งจะชำระค่าจำนองบ้านไปก่อนหน้านี้ ทำให้มีเงินไม่เพียงพอที่จะชำระค่าเช่าร้าน จำนวนกว่า 50,000 หยวน (ราว 250,000 บาท)คุณแม่ยังเปิดเผยอีกว่า ในตอนแรก ลูกสาวลังเลที่จะให้เธอยืมเงินเป็นอย่างมาก แต่เธอสัญญาว่า จะจ่ายเงินคืนเป็นสองเท่า ซึ่งท้ายที่สุดลูกสาวก็ตอบตกลงและยื่นคำขาดว่าอย่างไรก็ตาม เธอรู้สึกมีความสุขและปลื้มมากกับการที่ลูกสาวของเธอมีทักษะในการบริหารเงินอันยอดเยี่ยมเช่น “เด็กอายุ 14 มีเงินเก็บมากกว่าฉันอีก” “มองเงินเดือน 1,000 หยวนของตัวเองแล้วก็ได้แต่ครุ่นคิด” “เงินฝากของฉัน ยังมีไม่เท่าเงินอั่งเปาของเธอเลย” “อายุแค่ 14 ก็มีเงินเก็บเกือบ 20,000 หยวน แค่ 200 หยวน ฉันยังจะไม่มีเลย”บางคอมเมนต์ยังตักเตือนเด็กๆ อีกว่า อย่าได้หลงกลเชียว ผู้ใหญ่มักหลอกเด็กด้วยวิธีแบบนี้ เช่น “อย่าเชื่อเรื่องการคืนเงินเป็นสองเท่าเลย ฉันก็โดนหลอกแบบนี้แหละ” “หวังว่าจะได้เงินคืนสองเท่าจริงๆ นะ ทุกครั้งที่พ่อแม่ฉันยืมไปก็ไม่เคยได้คืนเลย”รวมทั้งยังมีคอมเมนต์ขำๆ ที่บอกให้ลูกสาวของเธอ อย่าลืมดาวน์โหลด “โปรแกรมป้องกันการทุจริตทางการเงิน” ไว้อีกด้วยที่มา : ‘Pay me back three times’: mother in China borrows rent money from thrifty teen daughter who demands huge interest charges (scmp)