จีนเล็งคุมเข้มเดินทางไปต่างแดนโดยไม่จำเป็นของพลเมืองจีน เซี่ยงไฮ้คลายกฎควบคุมโควิดที่เข้มงวดในเดือนนี้

ทางด้านเซี่ยงไฮ้ แม้ตัวเลขจำนวนผู้ป่วยโควิดดีดตัวสูงขึ้นมาอีกหลังจากที่ลดลงต่อเนื่องมา 19 วัน รองนายกเทศมนตรีเซี่ยงไฮ้ นาย อู๋ ชิง กล่าวในที่ประชุมข่าวว่า เซี่ยงไฮ้ตั้งเป้าบรรลุ “สังคมปลอดโควิด” ให้ได้ภายในวันที่ 20 พ.ค.นี้











เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (National Immigration Administration /NIA) แถลงเมื่อวานนี้(12 พ.ค.) ว่า จีนจะบังคับใช้มาตรการจำกัดการเดินทางไปต่างประเทศของพลเมืองจีนโดยไม่จำเป็นอย่างเข้มงวด ซึ่งรวมถึงการกำหนดกระบวนการรับรองหนังสือเดินทาง เอกสารต่างๆที่ต้องใช้ในการเดินทาง และปราบปรามการลักลอบข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันไวรัสจากต่างแดนเข้ามายังจีนทั้งนี้ ในปีที่แล้ว(2021) จำนวนผู้เดินทางระหว่างประเทศทั้งขาเข้าและขาออกจีน มีเพียง 74 ล้านคน ลดลงเกือบร้อยละ 79 เทียบกับช่วงก่อนเกิดโรคระบาดโควิดในปี 2019โดย “สังคมปลอดโควิด” (societal zero-Covid) ของจีน หมายถึง มีผู้ป่วยรายใหม่เฉพาะในเขตกักตัวเท่านั้น และคาดว่าจะคลายมาตรการควบคุมโควิดแบบเข้มงวดที่ดำเนินมาเกือบ 7 สัปดาห์ที่มา China tightens curbs on overseas travel as part of Covid battle https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3177536/china-tightens-curbs-overseas-travel-part-covid-battleChinadenies suspending passports, invalidating foreign residency cards (Reuters)