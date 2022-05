ถกสนั่น! สามีทำอาหารให้ภรรยาเป็นเรื่องปกติหรือไม่ กลายเป็นไวรัลในจีน

“ปีกว่าแล้วที่เราได้รู้จักกัน ฉันรู้สึกโชคดีมากที่ได้แต่งงานกับเขา”“เขาหลงใหลในการทำอาหาร และพยายามทำอาหารอร่อยๆ ให้ฉันทุกวัน” สาวแซ่สีว์กล่าวสามีของสาวคนนี้สามารถทำอาหารได้หลากหลาย ทั้งเมนูต้ม ผัด แกง ทอด เช่น บะหมี่ไข่ หมูผัดพริกหวาน มันเทศนึ่ง ซุปผักและไก่ทอด เป็นต้น ซึ่งพอเธอกลับถึงบ้านคุณสามีพ่อครัวหัวป่าก็จะนำอาหารมาเสิร์ฟทันทีนางสีว์ ยังเผยอีกว่า แม้ฝีมือการทำอาหารของเธอจะไม่เก่งเท่าสามี แต่เธอจะค่อยๆ เรียนรู้ไปทีละนิด และหวังว่าจะเป็นฝ่ายทำอาหารให้สามีกินบ้างเช่น “ฉันจะไปหาสามีประเสริฐๆ แบบนี้จากที่ไหนเนี่ย?” “อยากมีสามีทำกับข้าวให้กินบ้าง” “อย่างที่รู้ สามีคนอื่นไม่เคยทำให้ผิดหวัง” “ถ้ามีผู้ชายประเสริฐแบบนี้ ผู้หญิงคงจะไม่กลัวการแต่งงาน พวกเขาคงจะแข่งกันแต่งงานเลย”“ผู้หญิงที่ต้องทำอาหารให้ครอบครัวทั้งชีวิต ไม่เคยเป็นที่พูดถึงเลย แล้วทำไมชายคนนี้ทำอาหารเพียงแค่ปีเดียว ถึงกลายเป็นที่ชื่นชมพูดถึงกันมากขนาดนี้”“พวกเราเห็นผู้หญิงทำอาหารเป็นเรื่องปกติ แต่พอเป็นผู้ชายกลับเห็นเป็นเรื่องวิเศษวิโส...ทำไมล่ะ?” คอมเมนต์จากชาวเน็ตแต่ตามรายงานของหน่วยงานรัฐในจีนที่เผยแพร่ในปี 2020 ระบุว่า ยังพบกลุ่มผู้หญิงจีนที่ถูกกดขี่ในสังคม เช่น การทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือได้รับเงินเดือนน้อยกว่าผู้ชายถึง 2 เท่า นอกจากนี้ยังพบว่า สาเหตุอันดับต้นๆ ของการลาออกจากงานของผู้หญิง คือ “การดูแลครอบครัว” อีกด้วยที่มา : Husband goes viral because he cooks for his wife, sparking debate about why it is considered special in China (scmp)