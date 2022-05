‘เฉินหลง’ นั่ง ฮ. ‘ซื้อตึก 100 ล้านหยวนในหังโจว’ ครองอสังหาฯ หรูในชั่วพริบตา

แจ๊คกี้ ชาน

‘ซื้อตึก’

รับมอบตึกหลังใหญ่

จอดเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวได้

อันที่จริงเฉินหลง ปฏิบัติต่อบรรดาแฟนคลับเป็นอย่างดีเสมอมา

เมื่อเร็วๆ นี้หรือวัย 68 ปี ซูเปอร์สตาร์จากฮ่องกง นั่งเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวมาที่นครหังโจว มณฑลเจ้อเจียง โดยมีแฟนคลับจำนวนมากต้อนรับอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง อีกทั้งเสียงโจษจันเรื่องซื้อตึกริมแม่น้ำในนครหังโจว ด้านเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้ต้อนรับเป็นพิเศษทันทีที่เฉินหลงปรากฏตัวที่หังโจวไม่กี่วันมานี้ ผู้คนต่างส่งเสียงกรี๊ดกร๊าด ไม่เพียงเท่านั้น เฉินหลงยังให้บรรดาแฟนคลับได้ถ่ายรูปกับเขาบนเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวอย่างเป็นกันเองมาก ชาวเน็ตส่วนใหญ่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสมควรแล้วที่เขาได้เป็นนักแสดงชื่อดังระดับโลกตลอดกาล บางคนก็พูดชื่นชมการทำงานหนักของเขา และบางคนก็พูดว่าเขาใกล้ชิดกับบรรดาแฟนคลับมากจนมองไม่ออกเลยว่าคนไหนดารา คนไหนแฟนคลับที่จริงแล้วการมาหังโจวเพื่อดูเป็นข้ออ้างเท่านั้น เฉินหลงได้มาปราฏตัวในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของโครงการอสังหาฯ พร้อมกับมาเฉินหลงได้เปิดให้ทุกคนชมเป็นขวัญตา ส่วนหลังคาดูกว้างขวางขนาดสามารถตัวตึกอยู่ริมแม่น้ำเฉียนถังที่มองเห็นวิวแม่น้ำทั้งสาย ชาวเน็ตมองตึกหลังมหึมาร้องอุทานในความใหญ่โต มันคือหนึ่งในอสังหาฯ หลายหลังของเฉินหลง มูลค่าเกือบ 100 ล้านหยวน (ประมาณ500 ล้านบาท) โครงการอสังหาฯใหญ่ๆ ในเมืองชั้นหนึ่งของจีน อย่างหังโจว ปักกิ่ง และเซี่ยงไฮ้ นั้นราคาสูงระฟ้าชาวเน็ตต่างเห็นพ้องต้องกันว่าเฉินหลงเป็นดาราดังที่สนิทสนมกับผู้คนมาก และมีแฟนคลับทุกรุ่นอายุ เขาจริงใจกับบรรดาแฟนคลับของเขา และเข้าหาพวกแฟนคลับก่อนตลอดภาพหมู่ทุกรูปไม่มีพื้นที่ว่างเว้นอยู่เลย พวกชาวเน็ตต่างบอกว่าพวกเขารู้สึกดีใจมากที่มีดาราดังนิสัยดีแบบนี้อยู่ตัวอย่างเช่น เขาจัดงานวันเกิดทุกปี เมื่อแฟนคลับส่งของขวัญมา เขาจะเก็บมันไว้ทีละชิ้น เหมือนเป็นสมบัติล้ำค่า เฉินหลงกล่าวว่านี่คือความรู้สึกดีๆ ของบรรดาแฟนคลับที่มีต่อเขา และเป็นผลจากการทำงานหนักของเขาเองเขาจะเก็บทุกอย่างไว้ ให้เป็นความทรงจำที่ดีที่สุดในชีวิตทั้งนี้ เฉินหลงเป็นดาราภาพยนตร์แอ็กชั่นที่ช่วยนำภาพยนตร์กังฟูจีนเข้าสู่กระแสหลักของภาพยนตร์อเมริกัน ผลงานที่โดดเด่นมากในภาพยนตร์แอ็กชั่นเรื่อง “ฟัดข้ามโลก ล่าสุดแผ่นดิน” (The Armour of the Gods) และ “คู่ใหญ่ ฟัดเต็มสปีด” (Rush Hour) นอกจากนี้ ซุป’ตาร์รุ่นใหญ่ผู้ได้ชื่อว่ารุ่มรวยอารมณ์ขันผู้นี้ยังอุทิศแรงและเวลาว่างให้งานการกุศลอีกด้วยที่มา : 成龙坐私人飞机去杭州买楼,房地产老板接待,几分钟入手顶级豪宅