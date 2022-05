'หลิวเกิงหง' เทรนเนอร์สุดฮอต! จากยอดวิว 20,000 สู่ผู้ติดตาม 59.3 ล้านคน เผยเคยโดนเซ็นเซอร์เพราะขนรักแร้ (มีคลิป)

หลิว เกิงหง หรือวิล หลิว ศิลปินชาวไต้หวัน วัย 49 ปี เพื่อนของเจย์ โจว (Jay Chou) ผู้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมาตลอดกว่า 30 ปี ไลฟ์สดแสดงการออกกำลังกาย โดยมีภรรยาและแม่ยายของเขาร่วมแสดงด้วย ในขณะที่ต้องใช้ชีวิตแกร่วอยู่แต่ในบ้านช่วงเซี่ยงไฮ้ล็อกดาวน์เมืองอย่างเข้มงวดนานเป็นเดือนๆหลิวกล่าวขณะสอนออกกำลังกาย เพื่อกระตุ้นผู้ชมส่งผลให้บัญชีโต่วอินของเขามีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นถึง 20 ล้านคนภายในระยะเวลาเพียง 1 เดือน ส่วนไลฟ์สดก็มีผู้ชมสูงถึง 10 ล้านคน และได้รับยอดไลก์เป็นจำนวนมาก โดยปัจจุบัน บัญชีโต่วอินของหลิวมีผู้ติดตามมากถึง 59.3 ล้านคน และยังคงมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาไลฟ์สดของเขามีผู้เข้าชมเพียง 20,000 คนเท่านั้นแฟนๆ ของหลิว เกิงหง ซึ่งเป็นผู้หญิงเสียส่วนใหญ่ ยังแทนตัวเองว่านอกเหนือจากบรรยากาศที่สนุกสนาน การเอนเตอร์เทนต่างๆ ที่สร้างสีสันและกลายเป็นเสน่ห์ให้ไลฟ์สดของหลิวแล้ว สิ่งสำคัญ คือ ท่าออกกำลังกายง่ายๆ ที่ทำตามได้ไม่ยาก เช่นซึ่งมาจากท่าทางในการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาดั้งเดิมของชาวจีน ที่เรียกว่า เจี้ยนจื่อ (毽子)เช่น “ฉันออกกำลังกายไปชั่วโมงหนึ่ง และใช้เวลา 3 วันต่อมาอยู่แต่บนเตียง” “ปวดกล้ามเนื้อมาก” “วันที่ 3 ของการเป็นผู้หญิงของหลิวเกิงหง ฉันลงบันไดเหมือนซอมบี้”เนื่องจากระบบของโต่วอินตัดสินว่า เขาละเมิดกฎการเซ็นเซอร์ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องขนรักแร้ที่ดูไม่เหมาะสม หรือเสื้อที่รัดรูปมากเกินไป จนเห็นกล้ามอกที่ชัดเจน เลยเข้าข่าย ‘ลามกอนาจาร’ รวมทั้งการกล่าวถึงเจย์ โจวที่ป่วยในขณะนั้นว่า “หวังว่า เจย์ โจวจะหายป่วยไวๆ” ซึ่งระบบเข้าใจว่า เขากำลังพูดถึงชื่อยา โดยที่ไม่มีใบอนุญาตทางการแพทย์ แต่หลิวก็ไม่ยอมแพ้ เขาหาทางแก้ไขและกลับมาไลฟ์ใหม่ได้ทุกครั้งทั้งนี้ นิตยสารผู้ประกอบการจีน《中国企业家》เผยว่า การเติบโตอย่างรวดเร็วในการไลฟ์สดสอนออกกำลังกายของหลิว สามารถสร้างรายได้ให้เขาสูงถึง 240,000 หยวน (ประมาณ 1,200,000 บาท) เลยทีเดียวที่มา : From 20,000 views to 59.3 million fans, a fitness instructor sees his social media explode by posting lockdown exercise videos (SCMP)