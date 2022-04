โชว์รวยแบบใหม่! เศรษฐีเซี่ยงไฮ้แขวนถุงแบรนด์หรูรับชุดตรวจโควิด

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.ที่ผ่านมา นครเซี่ยงไฮ้ได้ทำการตรวจคัดกรองโควิด-19 ทั่วเมือง โดยการส่งชุดตรวจโควิดให้ประชาชน และเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อ ประชาชนจึงนำถุงมาแขวนไว้ที่หน้าประตูแทนการออกไปรับด้วยตนเองบรรดาเศรษฐีจึงใช้โอกาสนี้โชว์ความรวยของตน ด้วยการนำถุงกระดาษแบรนด์หรูอย่าง เบอร์เบอร์รี่ พราด้า หลุยส์ วิตตอง ชาแนล ตลอดจนถุงแบรนด์สุราชื่อดังของจีนอย่าง เหมาไถ ก็ถูกนำมาใช้เพื่อการนี้เช่น“มันเป็นเรื่องสนุก หลังจากถูกกักตัวอยู่ในบ้านนานกว่า 20 วัน”“ชีวิตอันสวยหรูของชาวเซี่ยงไฮ้ได้รับการพิสูจน์อีกครั้ง เริ่มจากการรีบวิ่งไปซื้อกาแฟ หลังการกักกันถูกยกเลิกชั่วคราว ต่อมาก็จิบไวน์แดงขณะต่อแถวรอตรวจหาเชื้อโควิด-19 และตอนนี้ก็เป็นการรับชุดตรวจด้วยถุงชอปปิ้งสุดหรู”บางคนยังพูดติดตลกอีกว่า ถุงแบรนด์หรูทั้งหลายอาจมีค่ามากกว่าประตูบ้านด้วยซ้ำ!การล็อกดาวน์ในครั้งนี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งการขาดแคลนอาหาร ทรัพยากรทางการแพทย์ รวมทั้งการไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ทันท่วงที ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต และกระพือความไม่พอใจในหมู่ประชาชนต่อการจัดการสถานการณ์ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวของ โดยกระแสไม่พอใจนี้ส่อเค้าร้อนแรงมากขึ้นที่มา : Shanghai lockdown: residents flaunt wealth by hanging luxury branded shopping bags on doors to collect Covid-19 tests (scmp)