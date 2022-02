ชาวเน็ตแห่วิจารณ์! หลังสาวจีนถูกพ่อแม่ทุบตีลากไปตามถนน เหตุ ‘ปัญหาค่าสินสอด’ (มีคลิป)

คลิปวิดีโอเผยภาพหญิงสาว แซ่เกา ถูกพ่อแม่จับแขนคนละข้าง ลากไปตามถนนอย่างไม่ปรานีปราศรัย พร้อมกับทุบตีและบังคับให้ขึ้นรถหลังมีปัญหาเรื่องค่าสินสอดกับว่าที่ลูกเขย คลิปวิดีโอฯดังกล่าวได้กลายเป็นไวรัลและจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขรมจากชาวเน็ตจีนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

“พวกเขาบอกว่าจะตอบตกลง ก็ต่อเมื่อจ่ายค่าสินสอด 500,000 หยวน แม้ว่าจะต้องขายบ้านก็ตาม”



นายจาง ยังเล่าอีกว่า “พวกเขาคบกันมา 6 ปีแล้ว ด้วยความขยันและความพยายาม ทำให้พวกเขามีบ้านเป็นของตัวเองเมื่อปีที่แล้ว และกำลังวางแผนที่จะสร้างครอบครัวด้วยกัน ซึ่งบ้านหลังนี้ก็เป็นชื่อของแฟนสาว เพื่อที่จะทำให้แม่ของฝ่ายหญิงวางใจและมั่นใจ แต่สุดท้ายพ่อแม่ผู้หญิงก็ยังคัดค้านการแต่งงานของพวกเขาอย่างหัวชนฝา"

เสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงเหล่านี้ นำไปสู่ปัญหาสังคมในจีนที่ปรากฏขึ้นบ่อยๆในปัจจุบันคือ ‘ไซเบอร์บูลลี่’





อย่างไรก็ตาม ผู้คนต่างไม่เชื่อคำพูดของเธอมากนัก ด้านนักวิจารณ์บางคนยังคงแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวดังกล่าวว่า “พ่อแม่กำลังทำให้ลูกกลายเป็นสินค้า สำหรับการค้าขาย” นักวิจารณ์คนหนึ่งเขียนโพสต์ในเวยปั๋ว ว่า “นี่ไม่ใช่สิ่งที่พ่อแม่ควรทำ มีแต่ผู้ค้ามนุษย์ที่ทำเช่นนี้”





แฟนหนุ่มของสาวที่ถูกลากตัวขึ้นรถ กล่าวในคลิปวิดีโอ ซึ่งอ้างถึงเงื่อนไขของพ่อแม่แฟนสาวในการตกลงให้พวกเขาแต่งงานกันระบุว่า แฟนสาวของเขา ถูกบังคับให้ย้ายออกจากบ้านใหม่ที่พวกเขาอาศัยอยู่ร่วมกันในเมืองอิ๋นชวน เมืองเอกของเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน หลังจากที่พ่อแม่ของฝ่ายหญิงไม่เห็นด้วยกับการแต่งงาน เนื่องจาก นายจาง ไม่สามารถจ่ายค่าสินสอดกว่า 500,000 หยวน (ประมาณ 2,500,000) ได้ตำรวจได้มาที่บ้านนายจางพร้อมกับสอบถามรายละเอียดต่างๆ และยังติดต่อแฟนสาวของเขา พร้อมกับพ่อแม่ของเธอ จึงทราบว่า พวกเขากำลังเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดในมณฑลกานซู่ ทางตะวันออกฉียงเหนือของจีน ต่อมา สำนักงานพิทักษ์สันติราษฎร์ของเขตซีเซี่ย ในนครอิ๋นชวน ยังแถลงว่า แฟนสาวของนายจางจะเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับครอบครัว และเจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้ตักเตือนพ่อแม่ของฝ่ายหญิง ไม่ให้จำกัดเสรีภาพของลูกสาวอีกด้วยโดยเธอบอกว่า นายจางไม่ได้เล่าข้อมูลที่สำคัญบางส่วน ในความเป็นจริงแล้วครอบครัวของเธอไม่ได้ต้องการเรียกร้องค่าสินสอด แต่เรื่องราวทั้งหมดเกิดจากความโกรธ พ่อแม่ของเธอโมโหมาก เพราะเธอเพิ่งบอกพวกเขาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอกับนายจางเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว แม้พวกเขาจะคบกันมานานเกือบ 6 ปีแล้วก็ตาม นอกจากนี้เธอยังบอกว่า ครอบครัวของเธอไม่ได้จำกัดเสรีภาพของเธอ และขอร้องให้ชาวเน็ตหยุดโจมตีครอบครัวของเธอได้แล้วที่มา : Chinese woman dragged away by family in viral bride price dispute video asks the internet to calm down