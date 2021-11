ประตูสู่วันฝัน: อุปรากร เวที และสิงโต?

เรื่องย่อมีอยู่ว่า(รับบทโดย) นักเรียนงิ้วฝึกหัดถูกไล่ออกจากสำนัก ประจวบเหมาะที่(รับบทโดย) โปรดิวเซอร์ละครเวทีพีเรียดกำลังหานักแสดงที่มีพื้นฐานงิ้ว ทั้งสองจึงได้มาเจอกัน ความสามารถการขับร้องของอี๋ว์เฟยทำให้ละครเวทีเรื่องนี้มีชื่อเสียงขึ้นมา แต่ด้วยเหตุจำเป็นทำให้ทั้งสองต้องห่างกันไป เมื่อพบกันอีกครั้ง อี๋ว์เฟยก็กำลังเตรียมสอบเข้าโรงเรียนสอนการละคร เธอจับพลัดจับผลูได้เข้าไปทำงานในบ้านไป๋เฝ่ยลี่ เขาอาสาช่วยติวสอบให้เธอ พอได้เข้าใจกันมากขึ้นก็ทำให้อี๋ว์เฟยเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อเขาจนตกหลุมรักกันในที่สุด แต่ไม่ทันไรก็มีปัญหาใหม่โผล่มา คราวนี้ทั้งสองคนจะฝ่าฟันไปด้วยกันหรือเลือกที่จะปล่อยมือแยกทาง รอชมกันได้ในประตูสู่วันฝันบทละครเรื่องนี้ดัดแปลงจากนิยายชื่อเดียวกันของนักเขียน(小狐濡尾) และได้คู่พระนาง เหยาฉือกับเฉินอี่ว์ซือมาถ่ายทอดเรื่องราวจากตัวอักษรให้โลดแล่นบนหน้าจอผลงานเด่น ๆ ของเหยาฉือที่ผ่านมาได้แก่ บทน้องชายนางเอกในเรื่อง(Falling into Your Smile 你微笑时很美) และบทนำในเรื่อง(放学别走)หากให้ยกเรื่องหนึ่งที่ประทับใจคงต้องเป็น(Detective Chinatown 唐人街探案) ซีรีส์สืบสวนจีนที่มีเซ็ตติ้งในกรุงเทพฯ บ้านเรา บทที่เฉินอี่ว์ซือถือว่าท้าทายและน่าตื่นเต้นมาก ๆ ถ้าพูดมากกว่านี้อาจจะเป็นการสปอยล์ได้ หากใครอยากรู้ต้องลองดูนะ ใบ้ว่าจะได้เห็นเฉินอี่ว์ซือในลุคสาวน้อยนักเรียนใส่เหล็กดัดฟันด้วยประตูสู่วันฝัน (Out of the Dream 梦见狮子) ดัดแปลงมาจากนิยายชื่อเดียวกันของนักเขียน เสี่ยวหูหรูเหว่ย (小狐濡尾)หวงอิ่งเซียง (黄颖湘)จางเสี่ยวหาน (张晓晗)โรแมนติก, ชีวิตในเมืองใหญ่, ดราม่าก.ย. – ธ.ค. ปี 2020iQiyi30 ตอนเฉินอี่ว์ซือ รับบทเป็น “อี๋ว์เฟย” เหยาฉือ รับบทเป็น “ไป๋เฝ่ยลี่”ที่มา: