RT-Mart ซูเปอร์มาร์เก็ตไต้หวัน-ฝรั่งเศส ครองแชมป์ยอดขายในจีน ทะลุแสนล้านฯ

จากผลการสำรวจ "สถานการณ์พื้นฐานอุตสาหกรรมปี 2020 และการสำรวจ 100 อันดับแรกของซูเปอร์มาร์เก็ต" พบว่ามียอดขายสูงสุด 100 อันดับแรกของจีน ซูเปอร์มาร์เก็ตในปี 2020 มีมูลค่า 968 พันล้านหยวน (149.74 พันล้านดอลลาร์) โดยมีการเติบโต 4.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี คิดเป็นประมาณ 5.5% ของยอดขายปลีกรวมประจำปีของสินค้าอุปโภคบริโภคที่เคลื่อนไหวเร็ว จำนวนร้านค้าทั้งหมดในซูเปอร์มาร์เก็ต 100 อันดับแรกอยู่ที่ 31,000 แห่ง เพิ่มขึ้น 7.4% จากปีก่อนหน้า10 อันดับ ซูเปอร์มาร์เก็ตมูลค่าการจำหน่ายชั้นนำของจีน ปี 2020อันดับ 1 อาร์ที-มาร์ท / โอชอง (RT-Mart and Auchan)ยอดขาย: 1.05 แสนล้านหยวนอันดับ 2 หย่งฮุย (Yonghui)ยอดขาย: 1.04 แสนล้านหยวนอันดับ 3 ซีอาร์มาร์ท (CR Mart and CR Suguo)ยอดขาย: 8.78 หมื่นล้านหยวนอันดับ 4 วอลมาร์ท (Walmart)ยอดขาย: 8.74 หมื่นล้านหยวนอันดับ 5 อูมาร์ท/เมโทร (Wumart and Metro)ยอดขาย: 5.87 หมื่นล้านหยวนอันดับ 6 เซนจูรี่ มาร์ท (Century Mart and Hualian)ยอดขาย: 5.68 หมื่นล้านหยวนอันดับ 7 เจียเจียเยว่ (Jiajiayue)ยอดขาย: 2.79 หมื่นล้านหยวนอันดับ 8 คาร์ฟูร์ (Carrefour)ยอดขาย: 2.73 หมื่นล้านหยวนอันดับ 9 ไฮเปอร์-มาร์ท (Hyper-mart)ยอดขาย: 2.44 หมื่นล้านหยวนอันดับ 10 จงไป๋ (Zhongbai)ยอดขาย: 2.37 หมื่นล้านหยวนจากข้อมูล พบว่า อาร์ที-มาร์ท / โอชอง ขึ้นมาจากอันดับสองในปีที่แล้ว มียอดขายอยู่ที่ 9.47 หมื่นล้านหยวน ทั้งที่ก่อนหน้านี้เผชิญวิกฤตถูกต่อต้านจากสังคมออนไลน์กรณีติดป้ายตารางไซส์เสื้อผ้าผู้หญิงที่มีข้อความเชิงเหยียดรูปร่าง หลังลูกค้ารายหนึ่งแชร์ภาพตารางไซส์ดังกล่าว ซึ่งมีข้อความกำกับไว้ว่า “ไซส์ S (ผอม)” “ไซส์ M (สวย)” “ไซส์ L (น่ารังเกียจ)” ไซส์ X (น่ารังเกียจมาก) และ “ไซส์ XXL (น่ารังเกียจมากที่สุด)” จนกลายเป็นประเด็นไวรัลและแพร่กระจายไปบนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว โดยชาวเน็ตหลายคนต่างออกประณามทัศนคติของบริษัทอย่างไรก็ตาม อาร์ที-มาร์ท ได้ออกแถลงยอมรับผิดทันทีว่าข้อความในป้ายตารางไซส์เสื้อผ้านั้น“ ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง” และจะป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคต พร้อมสั่งให้ร้านค้านำป้ายดังกล่าวออกทันที