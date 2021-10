บริดจ์สโตน ผู้ผลิตยางล้อญี่ปุ่น เร่งรุกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของจีน

ยาซูฮิโร โมริตะ ประธานและซีอีโอของ Bridgestone (China) Investment Co Ltd. กล่าว "ด้วยการที่จีนเปิดตัวมาตรการเชิงนโยบายเพื่อกระตุ้นการเติบโตที่มีคุณภาพสูง เราจึงเห็นศักยภาพของตลาดที่แข็งแกร่งในภาคธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศ"ตัวอย่างเช่น ไห่หนาน ซึ่งเป็นมณฑลบนเกาะที่มีทิวทัศน์สวยงาม ได้ส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานสะอาด โดยมีเป้าหมายที่จะยุติการขายรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงแบบเดิมให้หมดภายในปี 2573ด้วยความกระตือรือร้นที่จะขยายตลาด เมื่อเร็วๆ นี้ บริดจสโตนได้ประกาศความร่วมมือหลายครั้งกับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีน และใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับรถยนต์รุ่นใหม่หลายรุ่นผู้ผลิตยางรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นประกาศความร่วมมือกับ Xpeng สตาร์ทอัพ EV ของจีนในเดือนพฤษภาคม ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ บริดจสโตนได้จัดหายางสำหรับรถยนต์สองประเภทที่ผลิตโดย Xpeng นอกเหนือจากการไล่ตามความต้านทานการหมุนที่ลดลง ยางเหล่านี้ยังปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงและส่งผลให้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) น้อยลงในขณะที่จีนตั้งเป้าที่จะควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้สูงสุดภายในปี 2030 และบรรลุความเป็นกลางของคาร์บอนภายในปี 2060 โมริตะกล่าวว่า "กลุ่มบริษัทจะยังคงแนะนำผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศเพื่อลดการปล่อย CO2 ต่อไป"หลังจากเปลี่ยน 100% ของกระแสไฟฟ้าที่มาจากผู้ให้บริการภายนอกเป็นพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้เป็นพลังงานให้กับโรงงานยางล้อทั้งสี่แห่งในญี่ปุ่นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ปัจจุบัน บริดจ์สโตน กำลังติดตั้งโรงงานผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงงานของตนในจีน และจะเริ่มซื้อไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มเติม ในระหว่างการผลิตด้วยการสนับสนุนจากพนักงานมากกว่า 5,300 คน ปัจจุบันบริดจสโตนมีฐานการผลิตสี่แห่งและศูนย์วิจัยและพัฒนาสองแห่งทั่วประเทศจีนเนื่องจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ได้เร่งการอัปเกรดแบรนด์แบบดิจิทัลและการเพิ่มประสิทธิภาพของประสบการณ์ของผู้บริโภค โมริตะกล่าวว่า "การทำให้เป็นดิจิทัลยังคงเป็นประเด็นร้อนในขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์พัฒนาไปสู่ ​​CASE (เชื่อมต่อ อัตโนมัติ ใช้ร่วมกัน และไฟฟ้า) และ MaaS (Mobility as a Service) ) ในปีต่อๆ ไป"ผู้บริหารกล่าวว่า "ดังนั้น บริษัทจะเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นที่โซลูชั่นและบูรณาการเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ขับขี่รุ่นต่อไปในตลาดจีนและทั่วโลก"ซุน ฟู่ฉวน รองประธานสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศจีนในกรุงปักกิ่ง กล่าวว่า "เมื่อบริษัทเทคโนโลยีพยายามรักษาความเป็นกลางของคาร์บอน พวกเขาจะช่วยให้ผู้ผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานและลดการปล่อยมลพิษได้ด้วยตนเอง"ด้วยแรงผลักดันจากโซลูชั่นดิจิทัลและความต้องการของตลาด เขากล่าวว่าทั้งตลาดรถยนต์ใหม่ของจีนและกลุ่มรถยนต์มือสองจะมีการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาวข้อมูลจากสมาคมจีนแห่งประเทศจีน ยอดขายรถยนต์ของจีนเพิ่มขึ้น 8.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 18.62 ล้านคันในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2564 ในระหว่างนี้ ยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 14.86 ล้านคันสำหรับบริษัทบริดจสโตน คอร์ป (Bridgestone Corp) ผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่นนี้ ได้เคยประกาศแผนการปิดโรงงานในเมืองเบธูน ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเปิดทำการมาตั้งปี 2504 มีกำลังผลิตยางรถยนต์ราว 17,000 เส้นต่อวัน แต่ในช่วงหลังที่ผ่านมานี้ไม่สามารถทำกำไรได้เช่นเดิม เนื่องจากต้องเผชิญกับคู่แข่งรายใหม่ในภาคธุรกิจนี้รายหลาย เช่น บริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์จากจีนทั้งนี้ บริษัทบริดจสโตนซึ่งเป็นผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่เป็นดับ 2 ของโลกเมื่อนับจากมูลค่ายอดขาย มีแผนจะปิดโรงงานผลิตยางรถยนต์ 40% จากทั้งหมด 160 แห่งทั่วโลกภายในปี 2566