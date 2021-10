กังฟูสตันท์แมน: ลมใต้ปีกวงการภาพยนตร์ฮ่องกง

หนังบู๊คลาสสิก ‘หวงเฟยหง หมัดบินทะลุเหล็ก’ (ชื่อภาษาจีน 黃飞鸿, ชื่อภาษาอังกฤษ Once Upon a Time in China) ซึ่งออกฉายในปี 1991 กำกับโดย สีว์เค่อ (หรือที่คนไทยมักเรียก ฉีเคอะ) (徐克) เป็นผลงานที่ส่งให้ ‘เจ็ท ลี’ (Jet Li) หรือ ‘หลี่เหลียนเจี๋ย’ (李连杰) ขึ้นแท่นเทียบเคียงกับ ‘บรูซ ลี’ (Bruce Lee ) หรือชื่อจีนคือ หลี่เสี่ยวหลง (李小龙) และ ‘เฉิงหลง’ (成龙) ได้อย่างภาคภูมิ