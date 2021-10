เจ้าหน้าที่ยูเอ็นชี้ 'จีน' ผู้หนุนนำส่งเสริม 'ความหลากหลายทางชีวภาพ' คนสำคัญของโลก

"อารยธรรมเชิงนิเวศน์เป็นแนวคิดที่น่าสนใจ เพราะมุ่งเน้นสายสัมพันธ์ระหว่างสังคมมนุษย์และธรรมชาติ" เอลิซาเบธ มารูมา เมรมา เลขานุการฝ่ายบริหารประจำอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity) กล่าว"แนวคิดอารยธรรมเชิงนิเวศน์สะท้อนกระแสหลักของความหลากหลายทางชีวภาพข้ามภาคธุรกิจและข้ามหน่วยงาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อทุกประเทศในการบรรลุเป้าหมายความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลก" เมรมาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวซินหัว เมรมาเดินทางเยือนจีนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (COP15) ซึ่งจัดขึ้นที่นครคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวภายใต้หัวข้อเป็นการประชุมหัวข้ออารยธรรมเชิงนิเวศน์ระดับโลกครั้งแรกที่จัดโดยสหประชาชาติการประชุมฯ ส่วนแรกเริ่มต้นเมื่อวันจันทร์ (11 ต.ค.) เพื่อทบทวนเพื่อวางแผนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต ขณะการประชุมฯ ส่วนที่ 2 จะจัดแบบออฟไลน์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2022 เพื่อหารือกรอบการปฎิบัติงานฯ เชิงลึก"กรอบการปฏิบัติงานนี้จะทดแทนเป้าหมายความหลากหลายทางชีวภาพไอจิ (Aichi Biodiversity Targets) ซึ่งกำหนดแนวทางการดำเนินงานในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา" เมรมากล่าวเมรมาคาดหวังว่าจะมีการรับรองแถลงการณ์คุนหมิง (Kunming Declaration) ในการประชุมฯ ส่วนแรก ซึ่งจะช่วยสร้างแรงผลักดันความสำคัญของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และสะท้อนว่าความเสียหายทางความหลากหลายทางชีวภาพเป็นเรื่องเร่งด่วนเมรมากล่าวเมรมาชี้ว่าจีนเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศแรกที่กลายเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมให้สัตยาบันในพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ (Cartagena Protocol on Biosafety) และพิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันประโยชน์ (Nagoya Protocol on access and benefit-sharing)นอกจากนั้นจีนเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศผู้บริจาครายใหญ่ที่สุด ซึ่งบริจาคเงินเพื่ออุดหนุนงบประมาณหลักของอนุสัญญาและพิธีสารต่างๆ ตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา ส่วนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมข้างต้นถือเป็นเครื่องสะท้อนความเป็นผู้นำและข้อผูกพันด้านความหลากหลายทางชีวภาพของจีนอย่างชัดเจนเมรมายอมรับในความพยายามของจีนที่ดำเนินการปกป้องและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นต้นแบบที่ดีต่อการทำงานในอนาคต นานาประเทศสามารถเอาอย่างและเรียนรู้เรื่องนี้จากจีนได้เมรมากล่าวสำหรับความท้าทายต่างๆ ของความหลากหลายทางชีวภาพ เมรมากล่าวว่าการระบาดของเป็นอีกหนึ่งความท้าทายใหญ่ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และความหลากหลายทางชีวภาพแล้วรายงานของสหประชาชาติเมื่อปี 2019 จำแนกตัวขับเคลื่อนความเสียหายด้านความหลากหลายทางชีวภาพโดยตรง 5 ประการ ได้แก่เมรมากล่าวว่าทั้งโลกควรปกป้องผืนดินและมหาสมุทรเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน รับรองว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดมีส่วนร่วมในการปกป้องธรรมชาติ และขยายความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อป้องกันความเสียหายด้านความหลากหลายทางชีวภาพเมรมาทิ้งท้าย